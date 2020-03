Kamiński: na granicy mniejsze korki, otwarte nowe przejścia

Kamiński powiedział na konferencji w Warszawie, że podjęte w porozumieniu z MSWiA działania dotyczące bezpiecznego usprawnienia ruchu granicznego przyniosły efekty.

- Dzisiaj te korki zdecydowanie uległy redukcji. Na kilku granicach: na granicy litewskiej, czeskiej i słowackiej te granice są już przejezdne, nie ma tam korków aktualnie. W sposób zdecydowany ograniczyliśmy też korki na granicy niemieckiej - poinformował minister.

ZOBACZ: Gigantyczne korki na granicach. Podróżnym brakuje wody, jedzenia i benzyny

- Jednocześnie wojewodowie oraz na naszą prośbę Orlen podjęły działania związane z dystrybucją żywności, kanapek, wody, dla naszych obywateli, którzy stali w kolejkach - dodał szef MSWiA. Jak zaznaczył, zdaje sobie sprawę z tego, że długie czekanie w przygranicznych kolejkach to duża dolegliwość i starano się ją zmniejszyć. - Będziemy tę akcję kontynuowali - zapowiedział minister.

Od środy działają nowe przejścia

Kamiński przypominał, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, od niedzieli zamknięte zostały granice, co oznacza, że można je przekraczać tylko w wybranych punktach. - 160 dotychczasowych przejść granicznych. Są one całodobowo pilnowane przez funkcjonariuszy straży granicznej, policji oraz wojska - mówił szef MSWiA.

ZOBACZ: Dramat na granicach - gigantyczne korki i kilkadziesiąt godzin oczekiwania

Minister wskazywał, że na przejściach otwartych trwa kontrola sanitarna oraz ścisła ewidencja osób przekraczających granice. - Ruch graniczny jest duży, wielu naszych obywateli chce wrócić do domu. To jest oczywiste, naturalne. W związku z tym dużym ruchem są na granicach korki. Zdajemy sobie sprawę, że jest to poważna uciążliwość - mówił Kamiński.

W związku z tym - poinformował szef MSWiA - w środę otwarto 8 dodatkowych przejść granicznych, w tym jedno przeznaczone do transportu zwierząt. - Działania, które przeprowadziliśmy, przyniosły efekty. Dzisiaj te korki zdecydowanie uległy redukcji - stwierdził.

bia/ PAP