304 przypadki naruszenia kwarantanny. Premier: 99,5 proc. Polaków trzyma się procedur

"Jeden z najlepszych wyników w Europie"

Po zakończeniu czwartkowego posiedzenia rządowego zespołu zarządzania kryzysowego Morawiecki zaznaczył, że "dzisiaj potrzebujemy jeszcze narodowej kwarantanny i tego, żeby osoby, które są w kwarantannie, w izolacji, rzeczywiście trzymały się ściśle procedur".

- Chciałem też za to podziękować, bo 99,5 proc. - to jest jeden z najlepszych wskaźników w Europie - trzyma się tych zasad kwarantanny. To dzięki Państwu, dzięki tej dyscyplinie, mamy sytuację taką (...), że będziemy mogli odbudować gospodarkę po tym okresie przymrożenia, będziemy mogli wracać powoli do nowych okoliczności zawodowych, ale też w nowych, poprawionych warunkach sanitarnych - powiedział premier.

Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Nakłada się ją na 14 dni. W czasie kwarantanny nie wolno opuszczać wybranego miejsca. Należy unikać spotykania się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe - zachować bezpieczny odstęp wynoszący ok. 2 m.