Estoński dziennik zaapelował do polskiego rządu. Jest odpowiedź ambasady

Estoński dziennik "Posttimees" zaapelował na swojej okładce do polskiego rządu, by umożliwił powrót Estończykom, którzy chcieliby ewakuować się do swojego kraju. W odpowiedzi ambasada RP w Tallinie przekazała, że władze Polski zgodziły się na przejazd takiego specjalnego pociągu, który odbył się we wtorek. Podobne składy wyruszą z Przemyśla na Ukrainę.