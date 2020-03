Koronawirus sprawił, że w Wenecji widać… ryby

W środę wieczorem włoskie władze poinformowały, że w ciągu doby zmarło w tym kraju 475 osób z powodu koronawirusa. Łącznie w Italii zanotowano 2978 ofiar śmiertelnych choroby COVID-19.

Sytuacja związana z ogólnoświatową pandemią sprawiła, że Włoch praktycznie nie odwiedzają już turyści. Wyjątkiem nie jest Wenecja, słynne "miasto na wodzie", które słynie z licznych kanałów, po których zazwyczaj pływają gondole.

Woda oczyściła się tylko z pozoru

Władze miasta w wywiadzie dla BBC wytłumaczyły, skąd wynika ta "niezwykła" sytuacja. - Na kanałach jest mniejszy ruch, stąd osad zwykle unoszący się na powierzchni, pozostaje na dnie - mówił rzecznik weneckiego magistratu.

Here's an unexpected side effect of the pandemic - the water's flowing through the canals of Venice is clear for the first time in forever. The fish are visible, the swans returned. pic.twitter.com/2egMGhJs7f