Eurowizja odwołana. Po raz pierwszy w historii

Europejska Unia Nadawców oraz holenderskie stacje telewizyjne zdecydowały, że Eurowizja 2020 nie odbędzie się w tym roku. Ma to związek z pandemią koronawirusa. Nie wiadomo jeszcze, czy impreza muzyczna zostanie przeniesiona na inny miesiąc, czy całkiem anulowana.

Eurowizja to międzynarodowy konkurs piosenki, w których kraje zrzeszone w ramach Europejskiej Unii Nadawców rywalizują, czyj utwór okaże się najlepszy. Decydują o tym widzowie oraz jury, indywidualne dla każdego kraju. Wykonawców wysyła większość krajów europejskich oraz Izrael i Australia. Występom w zamkniętych pomieszczeniach (najczęściej halach widowiskowych) tradycyjnie towarzyszy tłumnie zgromadzona publiczność.

Najpierw odwołano wydarzenia towarzyszące

Tegoroczna edycja Eurowizji, która miała odbyć się od 12 do 16 maja w holenderskim Rotterdamie, stanęła pod znakiem zapytania, gdy w marcu odwołano wydarzenia towarzyszące, które miały odbyć się w Londynie, Tel Avivie i Madrycie. Nie wszyscy reprezentanci mogli też przyjechać do Holandii, by nagrać wizytówki, czyli krótkie filmiki poprzedzające ich występ w telewizji.

Ostatecznie konkurs odwołano. Poinformowali o tym organizatorzy na specjalnym nagraniu zamieszczonym w serwisie YouTube.

Jak dotąd konkurs piosenki Eurowizji nie został odwołany ani razu od początku istnienia imprezy, czyli 1956 r. Organizatorzy dwukrotnie mierzyli się z możliwością jego anulowania: w 1977 r. podczas strajku pracowników telewizji BBC (wówczas konkurs odbywał się w Londynie) oraz w 1980 r., gdy po ponownej wygranej Izraela nikt nie chciał zorganizować wydarzenia. Ostatecznie podjęła się tego Holandia.

wka/luq/ polsatnews.pl