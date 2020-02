Ksiądz chce wystąpić w Konkursie Piosenki Eurowizji

Czasopismo "The Irish Catholic" w wydaniu z 6 lutego poinformowało, że ksiądz, którego obecnie można oglądać w irlandzkiej edycji "Tańca z gwiazdami", ma już piosenkę, którą będzie chciał zaprezentować na konkursie w Rotterdamie. Jak ujawnił, jest to utwór "gospel z nutką westernowego country".

W miniony weekend ks. Kelly niespodziewanie przeszedł czwartą rundę "Tańca z gwiazdami". Jak podkreślił "The Irish Catholic", fani zagłosowali na jego dalszy udział w konkursie "z pewnością nie za pracę nóg", lecz dlatego, że ks. Kelly oczarował ich swoim śpiewem i charyzmą.

"Trochę radości i żywiołowości"

W rozmowie z pismem irlandzkich katolików ks. Kelly powiedział, że "jako trochę piosenkarz" pragnie nieść ludziom "trochę radości i żywiołowości". Zapewnił jednocześnie, że jego "wielką miłością" pozostaje kapłaństwo.

