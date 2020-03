Unia Europejska zamyka granice na 30 dni

- Żeby ograniczyć rozprzestrzenienie się koronawirusa na świecie uzgodniliśmy wzmocnienie naszych zewnętrznych granic poprzez wprowadzenie skoordynowanych, tymczasowych ograniczeń dla podróży, które nie są niezbędne, do Unii Europejskiej na okres 30 dni - powiedział Michel na briefingu prasowym w Brukseli po telekonferencji przywódców państw UE. Dodał, że taką propozycję przedstawiła Komisja Europejska.

- Musimy zapewnić przejazd dla leków, żywności i innych dóbr, a nasi obywatele muszą być w stanie przedostać się do swoich krajów - powiedział na konferencji prasowej w Brukseli przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Zamykanie granic w związku z epidemią Covid-19 spowodowało wielokilometrowe korki na granicach, a w niektórych przypadkach zablokowanie obywateli jednego kraju przed przejazdem tranzytem do innego kraju. Dotyczyło to również Polski, która nie wpuszczała na swoje terytorium Łotyszy, Estończyków i Litwinów, chcących przejechać z Niemiec do swoich ojczyzn.

Kryzys związany z pandemia spowodował odwołanie przyszłotygodniowego szczytu UE. Zamiast niego ma się obyć telekonferencja.

- Kraje członkowskie zdecydowanie to poparły. Teraz do nich należy implementacja. Powiedziały, że natychmiastowo to wprowadzą. To dobrze, że mamy jednomyślne i wspólne podejście - powiedziała szefowa KE.

"Rozmawiałam z polskim premierem"

Mimo tych słów nie jest jednak jasne, kiedy ograniczenie faktycznie wejdzie w życie, bo różne kraje mogą mieć różne procedury w tej sprawie.

Von der Leyen poinformowała, że rozmawiała kilkakrotnie telefonicznie z polskim premierem. - Polska poinformowała, że pracuje nad kwestią korytarzy dla ciężarówek i wsparciem dla ludzi, którzy utknęli na granicy niemieckiej, np. z Estonii, Litwy i Łotwy, tak żeby mogli przedostać się przez Polskę - powiedziała szefowa KE.

Jak dodała, "jestem przekonana, że kwestie dotyczące ludzi, którzy utknęli na granicy niemiecko-polskiej, uda się rozwiązać w najbliższych dniach".