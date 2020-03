Ponad 2,5 tys. ofiar koronawirusa we Włoszech. Kilkaset zgonów w ciągu doby

345 osób zakażonych koronawirusem zmarło w ciągu ostatniej doby we Włoszech - poinformowała we wtorek Obrona Cywilna. Łączna liczba zmarłych w tym kraju wzrosła do 2503. Zakażonych jest obecnie 26 tysięcy ludzi; to wzrost o prawie 3 tysiące od poniedziałku.

Na codziennej konferencji prasowej w Rzymie szef OC i rządowy komisarz do spraw kryzysu Angelo Borrelli powiedział, że wyzdrowiało już 2941 chorych. Od początku kryzysu w lutym zanotowano we Włoszech ponad 31 tys. potwierdzonych przypadków koronawirusa. Liczba najciężej chorych pacjentów przebywających na oddziałach intensywnej terapii przekroczyła 2 tys. Brak wolnych łóżek

W szpitalu w Bergamo, na północy Włoch, czyli w prowincji najbardziej dotkniętej w kraju epidemią koronawirusa, nie ma już wolnych łóżek na oddziale reanimacji - ogłoszono we wtorek. Pacjenci wymagający tam hospitalizacji będą przewożeni do innych placówek.