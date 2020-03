Poprawia się stan pacjentki z Wrocławia zakażonej koronawirusem

Poprawia się stan 74-letniej kobiety zakażonej koronawirusem, która jest leczona w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu. Pobrano też próbki do badań od pierwszego z pacjentów przyjętych do tej lecznicy. Jeśli okażą się negatywne, zostanie on wypisany do domu.