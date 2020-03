Koronawirus w Warszawie. Straż miejska zawiezie nietrzeźwych do domu

Stołeczna straż miejska będzie odwoziła nietrzeźwych do domu – poinformował we wtorek rzecznik straży Sławomir Smyk. W poniedziałek ratusz poinformował, że w związku z koronawirusem stołeczna izba wytrzeźwień zawiesza przyjmowanie nietrzeźwych.

- Jeżeli podejmiemy osoby nietrzeźwe, to naszym priorytetem jest, aby zawieźć je do domu, do miejsca zamieszkania - powiedział Sławomir Smyk. Wyjaśnił, że nietrzeźwi, z którymi jest kontakt, odwożeni są do domów i przekazywani pod opiekę pełnoletnich domowników. Osoba będąca pod wpływem alkoholu nie płaci straży miejskiej za przewiezienie.



Rzecznik podkreślił, że straż miejska wzywa pogotowie do osób pod wpływem alkoholu, z którymi jest utrudniony kontakt lub go wcale nie ma. Chodzi o to, aby wykluczyć, że nietrzeźwy człowiek nie ma obrażeń lub nie jest chory. Jeżeli ratownicy pogotowia stwierdzą, że jego zdrowiu lub życiu zagraża niebezpieczeństwo, wówczas przewiozą go do szpitala.

"Najważniejsze jest zdrowie i życie człowieka"



Smyk pytany, jakie działania podejmą strażnicy miejscy, gdy okaże się, że z nietrzeźwym nie ma kontaktu, ale również nie kwalifikuje się do szpitala, odparł, że funkcjonariusze "będą reagowali na miejscu w zależności od zastanej sytuacji". - Są różne sytuacje, ale w naszym działaniu najważniejsze jest zdrowie i życie człowieka – zapewnił.

Oznajmił, że warszawska izba wytrzeźwień nie została zamknięta. Przyznał, że ograniczono przyjmowanie, ale jeszcze można do niej odwieźć osoby nietrzeźwe.

Zabezpieczanie potrzeb osób starszych i o ograniczonej mobilności



W poniedziałek ratusz w komunikacie dotyczącym działań miejskich instytucji w związku z rozszerzaniem się koronawirusa poinformował, że "stołeczna izba wytrzeźwień zawiesza przyjmowanie osób nietrzeźwych - jej pracownikom zostaną powierzone zadania związane z zabezpieczeniem potrzeb osób starszych i o ograniczonej mobilności".

