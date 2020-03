"Mszy można wysłuchać w radiu". Apel ministra zdrowia

W środę przed południem Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w Polsce jest 47 potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem.

- Większość pacjentów jest w stanie stabilnym, dobrym. Tak, jak przewidywaliśmy, liczba osób mających koronawirusa rośnie dość szybko i będzie rosła. W tej chwili staramy się badać testami coraz większą liczbę osób (…). Po to zareagowaliśmy odpowiednio wcześnie, zamykając kina, szkoły, przedszkola itp. - zaznaczył Szumowski. Dodał, że 13 nowych przypadków zakażenia to osoby "w większości z kwarantanny".



Zaapelował o pozostanie w domach, także do młodzieży.



- Wychodzenie na imprezy - to się stało we Włoszech. Miało to efekt tragiczny w skutkach. Jeśli rozprzestrzenianie wirusa będzie tak gwałtowne jak we Włoszech, to będzie problem dla każdego kraju - mówił.

"Jeśli ktoś chce mieć wyższe ryzyko zarażenia, droga jest prosta - pójść stać w tłumie w sklepie"

Minister zdrowia zaznaczył, że "mówi o kwarantannie społeczeństwa nie w medycznym tego słowa znaczeniu".

- Jeśli będziemy siedzieć w domu przez te 14 dni, liczba osób, która przejdzie pewnie tę chorobę w kwarantannie czy pacjenci, którzy są w szpitalach, będą mieli szansę wyzdrowieć, zanim przyjdą następni chorzy - podkreślił.

Szumowski odniósł się również do tłumów w polskich sklepach.

ZOBACZ: Czy zamkną sklepy? Minister wyjaśnia

- Jeśli ktoś chce mieć wyższe ryzyko zarażenia wirusem, droga jest prosta - pójść stać w tłumie w sklepie. Nie ma najmniejszego powodu, by w tej chwili wykupować produkt, robić zapasy, tłoczyć się w sklepach. Sklepy i hurtownie w Polsce są bardzo dobrze zaopatrzone - powiedział.

WIDEO: minister zdrowia o aktualnej sytuacji dot. koronawirusa w Polsce

Zamknięte szkoły i uczelnie

Rząd w związku z zagrożeniem koronawirusem poinformował w środę, że placówki oświatowe i szkoły wyższe zawieszają na dwa tygodnie zajęcia. Odwołane są wszelkie imprezy masowe i zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów. W środę potwierdzono sześć nowych przypadków zakażenia koronawirusem, a w sumie w Polsce jest ich 44. O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 resort zdrowia poinformował 4 marca.

ZOBACZ: Policjanci przynajmniej raz na dobę będą kontrolować osoby objęte kwarantanną

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

WIDEO - Orędzie prezydenta ws. koronawirusa Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/luq/ Polsat News