Nie żyje wnuk Daniela Olbrychskiego. "Pomóc mu było ciężko"

O śmierci 28-letniego Jakuba Olbrychskiego pierwszy poinformował jego brat Antoni, zamieszczając w mediach społecznościowych wzruszające słowa: "Kuba chorował na schizofrenię, ale skłonienie go do leczenia było bardzo trudne. Pomóc mu było ciężko. Nie cierpiał nadzoru, buntował się, uciekał". Wiadomość potwierdziła Krystyna Demska-Olbrychska: "Nie żyje Kubuś, starszy wnuk Daniela. Nie ma słów…".

Jakub Olbrychski, syn Rafała Olbrychskiego i wnuk Daniela, chorował na schizofrenię. Chorobę i leczenie opisał jego brat Antoni Olbrychski. Przyznał, że Jakub miewał w przeszłości myśli samobójcze.

"Kuba chorował na schizofrenię, ale skłonienie go do leczenia było bardzo trudne. Mimo to w ciągu kilkunastu ostatnich lat wielokrotnie poddawał się leczeniu. Był w szpitalach na Sobieskiego, w Tworkach, w Drewnicy i w Lublińcu. Ale zawsze prędzej czy później odstawiał leki, wracał do nałogów, a z tym przychodziła psychoza. Podobnie z terapiami - zaczął ich kilkanaście, ale nigdy nie udało się go utrzymać na nich dłużej" - opisywał sytuację Antoni Olbrychski.

"Nie cierpiał nadzoru, buntował się"

Brat zmarłego dodał, że "pomóc mu było ciężko". "Nie cierpiał nadzoru, buntował się, uciekał. Mówił, że jak naprawdę będzie chciał się zabić, to i tak go nie upilnujemy. Mimo to staraliśmy się i wiele razy udawało się wyciągnąć go z krytycznych sytuacji. Ale nie tym razem" - wyjaśniał.

Antoni Olbrychski opisał również historię zaginięcia Jakuba sprzed czterech lat. Wówczas udało się go uratować, odnaleziono go po przeszło miesiącu.

Rodzina nie do końca wie, co tak naprawdę stało się z Jakubem tym razem.

"Po prostu wyszedł bez niczego"

"Teraz po prostu wyszedł bez niczego. W samej koszuli, bez dokumentów. Nie wiadomo czy umarł z wycieńczenia, od mrozu, czy ktoś go zabił" - opisał Antoni Olbrychski.

Wyjaśniał również, że "Jakub niejednokrotnie doświadczał stanów takich jak psychoza, depresja, apatia, rozkojarzenie". W swoim wpisie Antoni przyznawał, że jego relacja z bratem nie była łatwa, jednak wszyscy wokół starali się Jakubowi pomóc.

