Pogrzeb Pawła Królikowskiego. Rozpoczęły się uroczystości

W ostatnim pożegnaniu Królikowskiego uczestniczy rodzina, przyjaciele, fani, przedstawiciele świata kultury i władz, w tym Andrzej Duda oraz wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. Po mszy aktor spocznie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

Aktor został w czwartek pośmiertnie odznaczony przez prezydenta Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla kultury polskiej.

Prezydent przekazał order żonie zmarłego, Małgorzacie Ostrowskiej-Królikowskiej.

Związany z teatrem, serialem i filmem

Paweł Królikowski urodził się 1 kwietnia 1961 r. w Zduńskiej Woli. Był aktorem filmowym, telewizyjnym, teatralnym i dubbingowym, prezenterem i realizatorem telewizyjnym. W 1987 r. ukończył Wydział Aktorski w PWST we Wrocławiu. Związany najpierw z Teatrem Studyjnym w Łodzi, potem po przeprowadzce do Wrocławia - z oddziałem regionalnym TVP we Wrocławiu.

W latach 1987-90 występował w Teatrze Studyjnym w Łodzi. Zadebiutował w 1984 r. rolą chuligana w filmie dla dzieci i młodzieży "Dzień kolibra" w reżyserii Ryszarda Rydzewskiego (1984). Obraz został wyróżniony na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym dla Dzieci w Chicago.

W czasie studiów zagrał w telewizyjnym filmie Łukasza Wylężałka "Ludożerca" (1987), przygodowej "Opowieści Harleya" (1987), do której skomponował i napisał tekst piosenki "Mój Harley", a także w dramacie "Pantarej" (1987), gdzie wystąpił w roli narkomana. Za jego najważniejszą i najbardziej dojrzałą rolę uchodzi kreacja w "Helu" Kingi Dębskiej (2009).

Przez trzynaście lat realizował program "Truskawkowe Studio". Grał w serialach Telewizji Polsat: "Przyjaciółki", "Hotel 52" i "Szpilki na Giewoncie". Za Kusego w "Ranczo" otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora komediowego na Festiwalu Dobrego Humoru w Gdańsku.

Od 2013 r. grał w komedii romantycznej w odcinkach "To nie koniec świata!" emitowanej w Polsacie, brawurowo wcielając się w postać burmistrza Białej Podlaskiej, Włodzimierza Pietrzyka.

"To jest moje marzenie"

16 kwietnia 2018 roku Paweł Królikowski został wybrany na prezesa Związku Artystów Scen Polskich, zastępując Olgierda Łukaszewicza.

- Moim celem i zadaniem jest to, by ZASP stał się też współorganizatorem produkcji medialnych w Polsce. To jest moje marzenie. Aby aktorzy kojarzyli ZASP z miejscem, w którym interesujemy się naszym zawodem medialnym z punktu widzenia, jakości pracy i finansów. Tak, by wysyłać czytelny sygnał, że jak coś będzie kojarzone z marką ZASP-u - to wiadomo, iż jest prestiżowe dla uczestników, ma wysoką, jakość, no i jest dobrze płatne. Chcę uniknąć skojarzeń, iż to jest rodzina z prowincji, której się zawaliła chałupa i trzeba ją wspierać, bo taki niestety wizerunek ZASP-u został wykreowany przez ostatnie lata - mówił krótko po objęciu stanowiska.

W kwietniu skończyłby 59 lat

Paweł Królikowski w kwietniu skończyłby 59 lat. Zostawił żonę, również aktorkę, Małgorzatę Ostrowską-Królikowską oraz piątkę dzieci: Antoniego, Julię, Marcelinę, Ksawerego i Jana. Bratem Pawła Królikowskiego jest Rafał, również zajmujący się aktorstwem.

Zmarły aktor był związany z Telewizją Polsat. Od 8 marca 2014 do 23 listopada 2019 zasiadał w jury programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Królikowski w 2015 roku przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. Operacji neurochirurgicznej musiał poddać się również w 2019 roku. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu dalszą pracę przy produkcji Polsatu.

Do szpitala trafił tuż przed Bożym Narodzeniem, 20 grudnia. Przebywał na oddziale neurochirurgicznym.

