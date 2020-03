Biskup zakażony koronawirusem. Widział się z papieżem

Ze względu na środki ostrożności związane z koronawirusem wizyty ad limina biskupów francuskich w Watykanie musiały zostać skrócone i ograniczone, więc tylko jedna grupa - z zachodniej Francji - mogła spotkać się z papieżem Franciszkiem i niektórymi przedstawicielami dykasterii Kurii Rzymskiej w dniach od 9 do 15 marca.

Jeden z 29 obecnych w tej grupie biskupów uzyskał pozytywny wynik na obecność Covid-19.

Biskupi, którzy byli w jego towarzystwie, zostali odizolowani i muszą podjąć wszelkie niezbędne środki ostrożności dla siebie i otaczających ich osób.

Mogli uścisnąć sobie dłoń

Wiadomość ta ma istotne znaczenie, ponieważ podczas swej wizyty francuscy pasterze spotkali się z papieżem Franciszkiem, a także prefektami dykasterii.

Podjęto jednak środki ostrożności, szczególnie podczas trwającego dwie i pół godziny spotkania z papieżem, gdzie biskupi byli oddzieleni od Franciszka na ponad metr. Jednak wszyscy mogli uścisnąć mu rękę.

Spotkania z szefami dykasterii odbyły się w sali Pałacu Apostolskiego.

Bez udziału papieża

Wczoraj Watykan ogłosił, że wszystkie uroczystości Wielkiego Tygodnia pod przewodnictwem papieża Franciszka odbędą się bez "fizycznej obecności wiernych". Powodem tej decyzji jest obecny międzynarodowy kryzys epidemiologiczny. Taka decyzja nie ma precedensu.

Decyzja Watykanu oznacza, że wszystkie msze i nabożeństwa będą dostępne dla wiernych wyłącznie w formie transmisji prowadzonej przez watykańskie media.

W wydanej nocie nie podano żadnych dodatkowych szczegółów dotyczących uroczystości Wielkiego Tygodnia. Nie wiadomo zatem na przykład, jaki przebieg będzie miała msza w Niedzielę Palmową, a także Droga Krzyżowa, której miejscem jest zawsze rzymskie Koloseum.

Ponadto Prefektura Domu Papieskiego poinformowała w tym samym komunikacie, że do 12 kwietnia papieskie audiencje generalne i modlitwy Anioł Pański w południe będą dostępne wyłącznie w formie transmisji wideo. Przeprowadza się je w ten sposób od ostatnich siedmiu dni.

Wcześniej Watykan tłumaczył, że chodzi o to, by uniknąć zakażeń koronawirusem w tłoku podczas kontroli przy wejściu na plac Świętego Piotra. Został on zamknięty.

