Msza św. ze Świątyni Opatrzności Bożej w polsatnews.pl. Transmisja od godz. 9:00

- Transmisje mszy świętych przeżywamy tak, jak byśmy byli w kościele, skupiamy się na Eucharystii i nie robimy innych rzeczy, wykonujemy gesty liturgiczne np. znak krzyża, włączamy się w śpiew i odpowiadamy na wezwania celebransa – powiedział rzecznik KEP ks. Paweł Rytel-Andrianik.

- Nie musimy klękać lub stać podczas transmisji, ale możemy. Piękne jest, gdy rodzina razem przeżywa Mszę świętą. Widać wtedy wyraźnie co to znaczy "Kościół Domowy" – modlimy się razem w domu i jesteśmy częścią Kościoła – zaznaczył rzecznik KEP.

Rada Stała Komisji Episkopatu Polski poinformowała w czwartek, że "mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia" rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca niektórym grupom wiernych. Wskazano, że dotyczy to osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji, a także dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. Dyspensę mogą otrzymać również osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

"Zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe" - podkreślono w komunikacie.

Rada Stała Episkopatu wprowadza również zasady mające obowiązywać do 29 marca w czasie sprawowania liturgii w kościołach. Wskazano, że kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny.

Minister zdrowia: modlitwa w domu

"Zdalne" uczestnictwo w nabożeństwach rekomendował także minister zdrowia Łukasz Szumowski. - Mszy świętej można wysłuchać w radiu, szczególnie jeśli jest się osobą starszą, osobą z różnymi chorobami. Apel do wszystkich: unikajmy miejsc, w których potencjalnie możemy się zarazić wirusem - mówił w czwartek rano w Polsat News Szumowski.

Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas poinformował w czwartek, że minister zdrowia rozmawiał z kierownictwem episkopatu. - To stanowisko jest stanowiskiem umożliwiającym różną interpretację, ale tak naprawdę z niego jasno wynika, że modlić się także można w domu, że jest dyspensa dla osób chorych, że jest dyspensa dla osób starszych - powiedział Pinkas.

- My oczywiście rekomendujemy, żeby rzeczywiście modlić się w domu, żeby przebywać w jak najmniejszych ludzkich zgromadzeniach - powiedział Jarosław Pinkas. - Nie będziemy oczywiście w tej chwili na twardo rekomendować braku możliwości prowadzenia liturgii, natomiast to jest też nasz obowiązek obywatelski, żebyśmy pomyśleli, żeby rzeczywiście do kościoła nie iść, kiedy jesteśmy zainfekowani czy też nie czujemy się dobrze - dodał.

msl/ polsatnews.pl, PAP