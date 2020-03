Akcja "LOT do domu". Pierwszy samolot wylądował w Polsce

Powrót lotem czarterowym, specjalnym czarterem i lot według zapotrzebowania - to możliwości powrotu do kraju dla Polaków w związku z ograniczeniami wynikającymi z epidemii koronawirusa - podał w niedzielę Urząd Lotnictwa Cywilnego. W niedzielę 6 samolotów LOT-u poleci po Polaków do USA, Kanady, Wlk. Brytanii, Portugalii i na Sri Lankę. Jeden, lecący z Londynu, wylądował w stolicy przed godz. 14.