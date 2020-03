"Wszyscy siedzą w domach, nas wciskają do samolotów". Personel pokładowy o operacji #LOTdoDomu

"Są już u nas osoby, które miały kontakt z zarażonymi i nikt im nie robi testów. To po co to zamknięcie granic? Żebyśmy my poroznosili?" - pytają przedstawiciele Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego. Tymczasem już 12 tys. osób zgłosiło chęć powrotu do kraju za pośrednictwem strony PLL LOT. Pierwsze samoloty wylatują dzisiaj do USA i Londynu.

W związku z ogłoszeniem wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego przywrócono kontrole na wszystkich polskich granicach. Dla cudzoziemców będą one zamknięte z odstępstwami dotyczącym osób, które w Polsce przebywają legalnie.

W niedzielę z Londynu-Heathrow odbędzie się pierwszy rejs z Polakami w ramach operacji #LOTdoDomu zorganizowanej przez PLL LOT oraz rząd. Samolot ma wylądować w Warszawie około godz. 13. Z kolei na Twitterze Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego pojawił się wpis, który krytykuje warunki pracy personelu samolotów.

"To chyba jakiś żart!"

''Kraj jest w zawieszeniu, wszyscy mają siedzieć w domach a nas wciskają do pełnych samolotów i każą robić regularny serwis" - podkreślono we wpisie Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego.

Kraj jest w zawieszeniu, wszyscy mają siedzieć w domach a nas wciskają do pełnych samolotów i każą robić regularny serwis. To chyba jakiś żart! Są już u nas osoby, które miały kontakt z zarażonymi i nikt im nie robi testów. To po co to zamknięcie granic? Żebyśmy my poroznosili?‼️ — Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotni... (@ZwiazekZZPPiL) March 15, 2020

"To chyba jakiś żart! Są już u nas osoby, które miały kontakt z zarażonymi i nikt im nie robi testów. To po co to zamknięcie granic? Żebyśmy my poroznosili?" - dodali przedstawiciele personelu.

W kolejny wpisie dodano: "W planach naszych załóg, które miały kontakt z kimś zarażonym i mają nakaz sanepidu pojawił się nowy kierunek: COVID. Trochę dziwne, że pobyt tam nie jest przewidziany na 14 dni tylko krócej. Potem do samolotu i #lotdodomu. Poważnie?".

- Zdaję sobie sprawę, że wprowadzone ograniczenia tworzą wiele sytuacji trudnych, szczególnie dla osób, które są poza granicami kraju. Zamykamy granice dla wirusa, ale chcemy, żeby nasi obywatele mogli do Polski wrócić - mówił w sobotę premier.

#LOTdoDomu dla Polaków

W sobotę w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów ws. zakazów w ruchu lotniczym. Zgodnie z nim, wprowadza się zakaz lądowania w polskich portach lotniczych samolotów wykonujących rejsy międzynarodowe z pasażerami. Wyjątkiem są samoloty przewożące obywateli polskich powracających na terytorium Polski samolotami wyczarterowanymi na zlecenie Prezesa Rady Ministrów.

W sobotę wieczorem na konferencji prasowej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, prezes PLL LOT Rafał Milczarski zapowiedział operację #LOTdoDomu. Prezes LOT zapewnił, że Polacy chcący wrócić do kraju będą mogli skorzystać ze stron internetowych: lotdodomu.pl lub lotdodomu.com.

Osoby przekraczające granice zostaną skierowane na 14 dniową kwarantannę.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r.

