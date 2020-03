Szefowa kampanii Andrzeja Dudy rezygnuje. Podała powód

"Myślę teraz o tym byśmy zwyciężyli jako naród" - dodała.

Moi Drodzy,

Z uwagi na stan zdrowia nie będę pełnić już funkcji szefowej kampanii Prezydenta @AndrzejDuda.

Dziękuję Wam za wszystkie wspólne chwile na kampanijnej drodze.

Myślę teraz o tym byśmy zwyciężyli jako naród... — Jolanta Turczynowicz-Kieryłło (@mecenasJTK) March 14, 2020

Szefem sztabu pozostaje Brudziński

- Rezygnacja mecenas Jolanty Turczynowicz-Kieryłło z funkcji szefowej kampanii Andrzeja Dudy nie ma związku z epidemią koronawirusa - podkreślił Adam Bielan, rzecznik sztabu wyborczego prezydenta.

- Dziękujemy pani mecenas za dotychczasową pracę i życzymy powrotu do zdrowia - oświadczył Bielan.

Pytany czy chodzi o problemy zdrowotne związane z epidemią koronawirusa podkreślił: "nie, absolutnie nie ma to związku z epidemią".

Rzecznik sztabu poinformował też, że w tej chwili nie ma decyzji o zastąpieniu kimkolwiek Turczynowicz-Kieryłło na funkcji szefa kampanii. - Pracujemy w dotychczasowym składzie. Szefem sztabu pozostaje europoseł Joachim Brudziński - zaznaczył Bielan.

O Turczynowicz-Kieryłło zrobiło się szczególnie głośno po artykule "GW", w którym napisano: "mieszkaniec Milanówka twierdzi, że podczas ciszy wyborczej przed drugą turą wyborów samorządowych w 2018 r. Jolanta Turczynowicz-Kieryłło roznosiła plakaty ośmieszające jednego z kandydatów. Kiedy próbował ją zatrzymać, ugryzła go w rękę". Incydent, do którego miało dojść, opisał w listopadzie 2018 r. portal internetowy obiektywna.pl.



Powołując się na tę relację, "Gazeta Wyborcza" podała, że w noc poprzedzającą drugą turę wyborów jeden z mieszkańców zawiadomił straż miejską, że trzy osoby (w tym kobieta z dwoma psami) kolportują ulotki ośmieszające kandydującego na burmistrza Piotra Remiszewskiego. Zgodnie z artykułem mieszkaniec zatrzymał te osoby do czasu przyjazdu straży miejskiej.

"Z całej siły ugryzła mnie w rękę"



"Na horyzoncie błysnęły światła samochodu patrolu, z rękawa wypadło jednemu z mężczyzn kilka ulotek, podniosłem je, otworzyłem i w tym momencie nastąpiła histeria kobiety z psami" - relacjonował portalowi mieszkaniec.

"Zaczęła się wydzierać na całą ulice, że to napad i, że ludzie Remiszewskiego ją napadli. Widząc zbliżający się patrol, dzwoniła po okolicznych posesjach w furii. W tym czasie chłopak chciał się oddalić, więc go przytrzymałem, bo patrol był coraz bliżej. Sytuacja stała się dynamiczna, w pewnym momencie kobieta rzuciła się na mnie i z całej siły ugryzła mnie w rękę, powyżej nadgarstka" - czytamy. Zgodnie z informacjami "Wyborczej" kobietą tą była Jolanta Turczynowicz-Kieryłło.

