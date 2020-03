Żona premiera Kanady zarażona koronawirusem

Według opublikowanego komunikatu Sophie Gregoire Trudeau czuje się dobrze i również została poddana kwarantannie.

Wcześniej informowano, że żona premiera, po niedawnym powrocie z wydarzenia w Londynie, na którym przemawiała, w środę późnym wieczorem "zaczęła wykazywać łagodne symptomy grypopodobne, w tym niską gorączkę".

ZOBACZ: Piłkarz Juventusu zarażony koronawirusem

Środki ostrożności zastosowane wobec premiera określono jako "zapobiegawcze" podjęte za radą lekarzy. Zalecili oni również aby Trudeau kontynuował codzienne zajęcia, monitorując przy tym swój stan.

I have some additional news to share this evening. Unfortunately, the results of Sophie’s COVID-19 test are positive. Therefore, she will be in quarantine for the time being. Her symptoms remain mild and she is taking care of herself and following the advice of our doctor.