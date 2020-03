Koronawirus w Premier League. Piłkarz Chelsea i trener Arsenalu zarażeni

"Poddałem się testowi, jak tylko poczułem się gorzej. Zamierzam wrócić do pracy, gdy tylko dostanę na to zgodę" - powiedział Arteta cytowany w oświadczeniu.

Już wcześniej odwołano mecz Arsenalu z Manchesterem City, który miał odbyć się 11 marca. Okazało się, bowiem że niektórzy zawodnicy "Kanonierów", przy okazji rozegranego 27 lutego spotkania Ligi Europy z Olympiakosem Pireus, mieli kontakt z właścicielem tego klubu Evangelosem Marinakisem.

Grek poinformował we wtorek, że stwierdzono u niego koronawirusa, ale jest pod opieką lekarzy i czuje się dobrze.

Na sobotę Arsenal miał zaplanowany mecz z Brighton, ale także to spotkanie zostało odwołane.

📝 Saturday's @premierleague match against @Arsenal has been postponed following the news that broke earlier this evening concerning Gunners head coach Mikel Arteta.#BHAFC 🔵⚪️