Wsparcie dla krajów UE wz. z pandemią. "Największy kryzys od II wojny światowej"

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli poinformował w piątek, że wszystkie kraje unijne otrzymają wsparcie dla swoich systemów opieki zdrowotnej. - Oznacza to dostawę materiałów, wsparcie dla szpitali i finansowanie badań - wyjaśnił.

Sassoli wydał oświadczenie po ogłoszeniu przez Komisję Europejską, że gotowa jest dostarczyć środki mające na celu rozwiązanie problemów, jakich Covid-19 przysparza przedsiębiorcom.

- Od końca drugiej wojny światowej nie mieliśmy do czynienia z tak dramatycznym kryzysem. Dziś Unia Europejska podejmuje działania. (...) Pakiet środków zaproponowany dziś przez Komisję Europejską w celu zwalczania Covid-19 idzie w dobrym kierunku - powiedział.

37 miliardów euro

Jak dodał, wszystkie kraje europejskie otrzymają wsparcie dla swoich systemów opieki zdrowotnej. - Oznacza to dostawę materiałów, wsparcie dla szpitali i finansowanie badań w celu jak najszybszego opracowania szczepionki. Pierwszym priorytetem jest ratowanie życia ludzkiego - zaznaczył Sassoli.

ZOBACZ: Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]

Drugim zobowiązaniem jest - jak podkreślił - ochrona miejsc pracy, firm i gospodarki. - Kraje są upoważnione do wydawania wszelkich środków (finansowych), koniecznych do zagwarantowania wsparcia pracownikom, osobom prowadzącym działalność na własny rachunek, przedsiębiorstwom i bankom. Oprócz zobowiązań podjętych przez państwa członkowskie, co najmniej 37 miliardów euro jest gotowych i dostępnych z budżetu Unii - podkreślił.

Obiecał też, że Parlament jak najszybciej zatwierdzi propozycje KE. - Dziś hasłem dla Europy jest solidarność. Nikt nie zostanie sam i nikt nie będzie działał sam - podsumował.

TSUE ogranicza działalność

Z uwagi na sytuację kryzysową związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zdecydował, że częściowo wstrzymuje działalność.

"Ze względu na poważną sytuację kryzysową Trybunał Sprawiedliwości zmuszony jest czasowo ograniczyć swoją działalność sądowniczą. Do odwołania Trybunał będzie rozpatrywał jedynie sprawy szczególnie pilne (takie jak sprawy rozpatrywane w trybie pilnym i w trybie przyspieszonym oraz postępowania w przedmiocie środków tymczasowych). W stosownym przypadku Trybunał skontaktuje się z przedstawicielami stron, aby poinformować o ewentualnej zmianie rozplanowania postępowań" - podał TSUE.

ZOBACZ: 71-letnia Ukrainka zmarła z powodu koronawirusa. 1 marca wyjechała z Polski

"We wszystkich pozostałych sprawach, bez względu na okoliczność, że Trybunał Sprawiedliwości nie jest czasowo w stanie zajmować się ich rozpatrywaniem, terminy procesowe, w tym terminy na wniesienie skargi, biegną nieprzerwanie, a strony są obowiązane do ich dochowania, bez uszczerbku dla możliwości powołania się na art. 45 akapit drugi Protokołu w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozprawy wyznaczone do dnia 27 marca 2020 r. zostają odłożone na późniejszy termin" - dodano w komunikacie.

Po wznowieniu zwykłej działalności sądowniczej Trybunał Sprawiedliwości skontaktuje się w razie potrzeby z przedstawicielami stron w sprawach, których dotyczy częściowe wstrzymanie działalności, aby poinformować je o dalszym biegu postępowania.

WIDEO - Polacy dają pracę Amerykanom. W Nevadzie działa kopalnia KGHM Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP