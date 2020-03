Wojsko na ulicach, zamykane miasta? MON dementuje. "Typowy fake news"

Na piątkowym briefingu prasowym Błaszczak zaapelował o nieuleganie panice w związku z wystąpieniem koronawirusa.

- Chciałem zdementować fake newsy o tym, że Wojsko Polskie będzie wyprowadzane na ulice. To jest typowy fake news - podkreślił. Błaszczak zaznaczył też, że dezinformacją są doniesienia o zamykaniu miast. - Apeluję, aby czerpać informację z wiarygodnych źródeł, takie źródła to strony internetowe polskiego rządu - zaznaczył.

Wojsko wspiera inne służby

Minister podkreślił, że wojsko aktywnie wspiera inne służby w zapewnianiu bezpieczeństwa. Jako przykład wskazał działania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej na lotniskach. - Żołnierze mierzą temperaturę podróżnym, a także zbierają formularze lokalizacyjne - zaznaczył. Błaszczak poinformował też, że "terytorialsi" wspierają seniorów i kombatantów. Z kolei żołnierze operacyjni - dodał - w tym z wojsk lotniczych, m.in. transportują środki medyczne.

- Gotowe są także inne rodzaje wojsk, np. wojska inżynieryjne. Jedna z brygad logistycznych wspierała Straż Graniczną w ustawianiu kontenerów na granicach, Straż Graniczną wspierają również żołnierze WOT - powiedział minister podkreślając, że również wojskowe służby medyczne aktywnie wspierają cywilną służbę zdrowia.

Infolinia WOT ze wsparciem psychologicznym

Szef MON poinformował, że na początku przyszłego tygodnia WOT uruchomi infolinię z dyżurami psychologów, którzy będą wspierać osoby przebywające na kwarantannach. - Wsparcie psychologiczne świadczone przez żołnierzy WOT jest bezcenne - ocenił.

1100 żołnierzy WOT z uprawnieniami do pierwszej pomocy oraz m. in. ratowników med. którzy na co dzień nie pracują w służbie zdrowia, pozostają w gotowości aby pomagać w walce z #koronawirus. Poleciłem WOT zorganizowanie zdalnej pomocy psychologicznej dla osób w kwarantannie.