Trzy nowe przypadki koronawirusa. Łącznie w Polsce jest ich 61

W piątek rano podano, że jest 7 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Wyniki te dotyczą: dwóch osób z woj. podkarpackiego (Leżajsk), jednej osoby z woj. lubelskiego (Lublin), jednej osoby z woj. dolnośląskiego (Wrocław), i 3 osób z woj. łódzkiego (Łódź).

Ministerstwo Zdrowia podało na swoich stronach listę 19 szpitali, które będą przekształcone w zakaźne. Te szpitale będą od poniedziałku w gotowości na przyjmowanie chorych, zarażonych koronawirusem.

Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

Groźne dla życia zapalenie płuc

Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Na całym świecie odnotowano blisko 130 tys. potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 4749 zgonów - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Rząd w związku z zagrożeniem koronawirusem poinformował w środę, że placówki oświatowe i szkoły wyższe zawieszają na dwa tygodnie zajęcia. Odwołane są wszelkie imprezy masowe i zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów.



Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach.

