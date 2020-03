Siedem nowych przypadków koronawirusa w Polsce

- Nowy przypadek zakażenia koronawirusem we Wrocławiu to mężczyzna w średnim wieku, jego stan jest dobry. Pacjent wrócił z Austrii - dowiedział się reporter Polsat News Dawid Styś.

Informacje te potwierdziła rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Urszula Małecka. Łącznie z nowym pacjentem, leczonych jest sześć osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. W najcięższym stanie jest 73-letni mężczyzna. Stan tego pacjenta od przyjęcia do szpitala była ciężki. - Jego stan się pogorszył - powiedziała Małecka.

Oprócz tego w kwarantannie domowej we Wrocławiu przebywają dwie osoby, u których potwierdzono zakażenie nowym patogenem.

Stan pacjentów w Poznaniu

Stan czterech pacjentów hospitalizowanych z zakażeniem koronawirusem pozostaje bez zmian; lekarze określają go jako dobry – poinformował w piątek Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

Na terenie Wielkopolski dotychczas potwierdzono 5 przypadków zakażenia koronawirusem; obecnie hospitalizowane są 4 osoby; jedna osoba zmarła.

Jak powiedział Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, stan hospitalizowanych pacjentów pozostaje bez zmian; lekarze określają go jako dobry.

Na obserwacji w szpitalu w związku z koronawirusem przebywa obecnie w całym regionie 28 osób, kwarantanną objęto 120, zaś 831 osób - nadzorem epidemiologicznym.

W czwartek władze miasta Poznania poinformowały, że w poznańskim szpitalu zmarła 57-letnia kobieta zakażona koronawirusem; to pierwsza ofiara śmiertelna SARS-Cov-2 w Polsce.

57-latka była pierwszą osobą w Wielkopolsce, u której – w poniedziałek - potwierdzono zakażenie SARS-Cov-2. Kobieta przebywała na oddziale zakaźnym Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu. Od początku jej stan był ciężki; miała objawy zapalenia płuc o bardzo ciężkim przebiegu klinicznym, była podłączona do respiratora i utrzymywana w stanie śpiączki farmakologicznej.

Drugi przypadek na terenie regionu potwierdzono w środę u 25-letniej kobiety. Osoba ta pochodzi z najbliższego otoczenia 57-latki. Kolejne trzy przypadki potwierdzono w czwartek.

Na Śląsku potwierdzono dotąd 11 zakażeń

- Stan 11 osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem w woj. śląskim jest dobry – podała w piątek rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Poprawia się stan kobiety leczonej w Raciborzu i mężczyzny w Zawierciu, wcześniej określany jako poważny.

Ogółem w woj. śląskim potwierdzono dotąd 11 zakażeń koronawirusem. Pacjenci przebywają w Raciborzu (5 osób), Cieszynie (3), Zawierciu (2) i Chorzowie (1). Łącznie w Polsce potwierdzono dotąd 58 przypadków zakażenia koronawirusem; jedna osoba zmarła.

3 nowe przypadki w Łodzkiem

- Na terenie województwa łódzkiego potwierdzono trzy nowe przypadki zakażenia koronawirusem – poinformowała w piątek rano rzeczniczka wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska. W sumie dotychczas w Łódzkiem stwierdzono pięć zachorowań na koronawirusa.

Wcześniej służby sanitarne ujawniły dwa przypadki nosicielstwa koronawirusa - pierwszy u młodej kobiety, która dzień wcześniej wróciła z Norwegii i tam miała kontakt z patogenem oraz młodego mężczyzny, który wrócił z Niemiec.

Miała kontakt z pacjentem

- Na terenie woj. lubelskiego potwierdzono jeden nowy przypadek zakażenia koronawirusem – poinformowała w piątek rzeczniczka wojewody lubelskiego Agnieszka Strzępka. W sumie dotychczas w Lubelskiem stwierdzono siedem zachorowań na koronawirusa.

- Potwierdzone wyniki zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dotyczą osoby, która miała kontakt z pacjentem z Janowa Lubelskiego – podała Strzępka w komunikacie.

Zaznaczyła, że stan osoby zarażonej jest dobry. Przebywa ona na oddziale zakaźnym szpitala klinicznego nr 1 w Lublinie.

Ze względu na ochronę danych osobowych oraz tajemnicę lekarską nie będą udzielane szczegóły dotyczące tożsamości pacjenta – zastrzegła rzeczniczka.

Lista przekształconych szpitali

W czwartek po południu potwierdzono cztery nowe przypadki zarażenia koronawirusem - w Szczecinie i Opolu oraz dwa w Poznaniu. W środę pierwsza osoba zmarła.

Ministerstwo Zdrowia podało na swoich stronach listę 19 szpitali, które będą przekształcone w zakaźne. Te szpitale będą od poniedziałku w gotowości na przyjmowanie chorych, zarażonych koronawirusem.

Resort zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformował 4 marca, ponad tydzień temu. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę, przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie, Leżajsku, Łodzi i Lublinie.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.

Groźne dla życia zapalenie płuc

Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Na całym świecie odnotowano blisko 130 tys. potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 4749 zgonów - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.

Rząd w związku z zagrożeniem koronawirusem poinformował w środę, że placówki oświatowe i szkoły wyższe zawieszają na dwa tygodnie zajęcia. Odwołane są wszelkie imprezy masowe i zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów.



Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach.

