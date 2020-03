Hołownia: złożyliśmy do PKW 150 tys. podpisów

Niezależny kandydat na prezydenta Szymon Holowania złożył w piątek do Państwowej Komisji Wyborczej 150 tysięcy podpisów na listach poparcia dla jego kandydatury. - To nie jest koniec drogi, to bardzo ważny kolejny etap - podkreślił.

Hołownia na piątkowym briefingu prasowym pod siedzibą PKW ocenił, że 150 tys. podpisów pokazuje siłę jego ruchu oraz zaangażowanie wolontariuszy.

- To nie jest koniec drogi, to jest bardzo ważny kolejny etap - zaznaczył. Podkreślił, że 16 lokalnych biur działa w "trybie pomocowym", a obecni na miejscu wolontariusze pomagają osobom starszym m.in. w robieniu zakupów.

To bardzo ważny dzień bo wiele osób mówiło, że nam się nie uda. Kandydat sam się nie zgłasza to zgłaszają go obywatele.



To bardzo ważny moment bo pokazuje siłę #EkipaSzymona jako ruchu obywatelskiego, któremu udało się zebrać 150 tyś podpisów w całej Polsce. #Hołownia2020 pic.twitter.com/QEsiYp6txk — Szymon Hołownia Oficjalny (@szymon_holownia) March 13, 2020

Właśnie wraz z #EkipaSzymona składamy 150 tyś podpisów by zarejestrować się w wyborach #Hołownia2020 pic.twitter.com/tqzpoaIjGy — Szymon Hołownia Oficjalny (@szymon_holownia) March 13, 2020

"Koperty życia" dla seniorów

Zapowiedział, że od soboty jego wolontariusze będą rozdawać seniorom koperty życia, w których osoby przewlekle chore będą mogły trzymać dokumentację medyczną.

- Głęboko wierzę w politykę, która się przydaje. Wierzę, że minął czas, kiedy się bierze koperty, a nadszedł, kiedy koperty się rozdaje - powiedział Hołownia.

25 komitetów wyborczych

PKW do piątku rana zarejestrowała 25 komitetów wyborczych. Może je utworzyć co najmniej 15 obywateli mających prawo wybierania. Do utworzenia komitetu wymagane są: pisemna zgoda kandydata na kandydowanie oraz na utworzenie jego komitetu. Kandydaci urodzeni przed 1 sierpnia 1972 r. muszą dołączyć oświadczenie lustracyjne.

Do zgłoszenia dołącza się podpisy 1000 obywateli popierających kandydata. Na utworzenie komitetu wyborczego jest czas do 16 marca.

PKW ma trzy dni na wydanie postanowienia o przyjęciu zawiadomienia ws. utworzenia komitetu wyborczego (czyli na tzw. rejestrację komitetu), albo daje pełnomocnikowi trzy dni na usunięcie wad zgłoszenia. Dopiero po rejestracji komitetu przez Państwową Komisję Wyborczą, może on prowadzić agitację, a także pozyskiwać i wydatkować środki.

Aby zarejestrować kandydata w wyborach prezydenckich, trzeba zebrać 100 tys. podpisów; jest na to czas do 26 marca.

Wybory prezydenckie odbędą się 10 maja; jeśli żaden z kandydatów nie uzyska ponad połowy ważnie oddanych głosów, 24 maja odbędzie się druga tura wyborów.

