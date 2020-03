"Koronawirus zafunduje nam jedne z lepszych rekolekcji wielkopostnych"

"W tym roku będziemy mieli jedne z lepszych rekolekcji wielkopostnych! Ograniczenie imprez, wydarzeń rozrywkowych, kontaktów z innymi, dużo czasu na refleksję, w obliczu niepewności jutra i niebezpieczeństwa śmierci" - napisał na Twitterze ks. Robert Wawer SJ.

W tym roku będziemy mieli jedne z lepszych rekolekcji wielkopostnych! Ograniczenie imprez, wydarzeń rozrywkowych, kontaktów z innymi, dużo czasu na refleksję, w obliczu niepewności jutra i niebezpieczeństwa śmierci. — ks. Robert Wawer SJ (@wwrsj) March 12, 2020

W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, który odradził udział w dużych zgromadzeniach ze względu na zagrożenie epidemiologiczne przewodniczący Komisji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki we wtorkowym komunikacie prosił księży o zwiększenie - w miarę możliwości, liczby niedzielnych Mszy Świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych.

ZOBACZ: "Jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach"

Hierarcha dodał także - według rzecznika episkopatu, Pawła Rytla-Andrianika - że osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i tam śledzić transmisje mszy, które w niedziele nadawane są w mediach.

- Przewodniczący Episkopatu wydał komunikat, który mówi chociażby, że jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach - powiedział ks. Rytel-Andrianik, pytany o działania Kościoła związane z zagrożeniem epidemiologicznym.

Rada Stała Komisji Episkopatu Polski w czwartek poinformowała, że "mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia" rekomenduje biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca niektórym grupom wiernych. Wskazano, że dotyczy to osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji, a także dzieci i młodzieży szkolnej oraz dorosłych, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę. Dyspensę mogą otrzymać również osoby, które czują obawę przed zarażeniem.

ZOBACZ: "Kościół reaguje za późno w sprawie koronawirusa". Szymon Hołownia w "Gościu Wydarzeń"

- Możliwe, że w pewnym momencie trzeba będzie zamknąć świątynie. To powinno być wynikiem refleksji Głównego Inspektora Sanitarnego i rządu. Ten drugi może tę decyzję podjąć samemu, pozwala na to konkordat - powiedział w czwartek w programie "Gość Wydarzeń" Szymon Hołownia, bezpartyjny kandydat na prezydenta. Dodał, że Kościół reaguje "za późno" w sprawie epidemii.

WIDEO - "Skandaliści": Matka Iwony Wieczorek poczuła obecność córki i głos "Mamo, a widzisz..." Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/hlk/