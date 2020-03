Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski przypomniał w Radiu Plus, że Kościół od początku włącza się w akcję informacyjną dotyczącą koronawirusa. Dodał, że nie przypomina sobie sytuacji, żeby kiedykolwiek wcześniej w kościołach w Polsce podczas ogłoszeń czytany był list ministra, "jednak przewodniczący KEP - abp Stanisław Gądecki - zdecydował, aby taki komunikat usłyszeli wierni podczas mszy w niedzielę 1 marca".

"Osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach"

- Kościół wychodzi nawet do przodu, jeszcze przed sytuacjami. W związku z tym, że jest już koronawirus w Polsce, przewodniczący Episkopatu wydał drugi komunikat, który mówi chociażby, że jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach - mówił ks. Rytel-Andrianik

Na uwagę, że Włoszech nie ma mszy świętych z udziałem wiernych, rzecznik KEP odparł: - Jak jest we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii? Żebyśmy nie myśleli tylko o Włoszech, że wszędzie jest tak.

- Dlatego przewodniczący Episkopatu mówi o sytuacji, która jest w Polsce. I dlatego trzeba rozumieć to w naszym kontekście - dodał rzecznik KEP.

- Ludzie pójdą do kościoła. Jeśli będzie mniej mszy świętych, to więcej osób będzie na jednej mszy świętej. W związku z tym, że przewodniczący prosi, żeby było więcej mszy świętych, to wtedy liczba osób, które przychodzą, dzieli się na te msze - wyjaśniał.

Ks. Rytel-Andrianik przypomniał, że abp Gądecki wskazał, iż osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i tam śledzić transmisje mszy, które są w niedziele w mediach.

Dodał, że przewodniczący episkopatu podnosił, iż że nie ma wymogu, by podczas mszy świętych przekazywać znak pokoju przez podanie dłoni.

Zebranie KEP przełożone

W środę rzecznik poinformował, że w związku z sytuacją dotyczącą koronawirusa, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki przełożył Zebranie Plenarne Episkopatu, które miało się odbyć w dniach 12 i 13 marca.

Poinformował jednocześnie, że 12 marca odbędzie się w Warszawie zebranie Rady Stałej KEP.

