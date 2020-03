2 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce

- Dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego - poinformował w czwartek Łukasz Szumowski, szef resortu zdrowia. Oznacza to możliwość wprowadzenia wielu ograniczeń, zakazów i nakazów. Minister potwierdził, że zmarła 57-letnia kobieta leczona w poznańskim szpitalu. - Miała współistniejące, towarzyszące choroby - dodał.

Minister Szumowski dziękował osobom poddanym kwarantannie. - Dziękuję Polakom, że czują się odpowiedzialni za innych - mówił Szumowski wyjaśniając, że na ponad 1200 osób, które znajdują się pod nadzorem służb sanitarnych, a które są kontrolowane przez policję, "jedynie 16 miało absencję w miejscu kwarantanny".

Czasowe ograniczenia, udostępnianie nieruchomości

Przekazał, że: - Dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego.

To oznacza, że w kolejnych rozporządzeniach minister zdrowia może "czasowo ograniczyć specyficzny sposób przemieszczania się". - Może zakazać i ograniczyć czasowo obrotu i używania określonych produktów, może czasowo ograniczyć funkcjonowanie instytucji lub zakładów pracy - wymieniał.

Podkreślił, że może również "wprowadzić zakaz organizowania widowisk i wszelkich zgromadzeń określonych co do liczby w rozporządzeniu". Może również nakazać udostępnienie nieruchomości, lokali, terenów na poczet działania i przeciwdziałania epidemii.

"Przygotować służbę zdrowia na to, co nieuchronnie nastąpi"

- Działamy w taki sposób, by przygotować służbę zdrowia na to, co nieuchronnie nastąpi w najbliższych dniach i tygodniach - mówił szef resortu. - Na tyle, na ile możemy - dodał.

- Organizujemy sieć szpitali jednoimiennych zakaźnych. W całej Polsce przekształconych zostanie 19 szpitali - precyzował Szumowski, co wynika z rozporządzenia. Od poniedziałku w każdym województwie ma być co najmniej jeden taki szpital, a w każdym z nich co najmniej 10 procent łóżek respiratorowych, gdzie można będzie pomóc pacjentom w najcięższym stanie.

Jak powiedział minister, te szpitale będą finansowane przez NFZ, "choćby stały puste".

- Nie ma tutaj obaw, jeśli chodzi o straty finansowe, proszę w spokoju pracować. Finanse schodzą na drugi plan, a najważniejsze jest przygotowanie do wzrostu zachorowań - tłumaczył.

W przyszłym lub następnym tygodniu liczba zachorowań może sięgnąć tysiąca

Minister szacuje, że w przyszłym lub następnym tygodniu liczba zachorowań może sięgnąć tysiąca.

Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem.



Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.

Na całym świecie odnotowano blisko 130 tys. potwierdzonych przypadków zapalenia płuc spowodowanego nowym koronawirusem, w tym 4749 zgonów - poinformował Główny Inspektorat Sanitarny.



Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w mieście Wuhan w środkowych Chinach.

