Zamknięte placówki oświatowe. Co z egzaminami?

Piontkowski powiedział w środę, że Ministerstwo Edukacji Narodowej kontaktowało się w tej sprawie z Centralną Komisją Egzaminacyjną.



- Jak na razie tego typu decyzja nie niesie za sobą dalszych skutków, mówiących o innej organizacji roku szkolnego - powiedział minister.

Terminy egzaminów na razie pozostają takie, jak w harmonogramie, tj.

* egz. ósmoklasisty - 21-23 kwietnia

* egz. maturalny - 4-22 maja.



W czasie zawieszenia zajęć (12.03-25.03) zapraszamy uczniów do korzystania z materiałów na naszej stronie: https://t.co/Qotgz9HLtd.@MEN_GOV_PL — CKE (@CKE_PL) March 11, 2020



Piontkowski dodał, że jeżeli będzie taka potrzeba, to w uzgodnieniu z ministrem zdrowia oraz inspekcją sanitarną, będą ewentualnie podejmowane dalsze decyzje w tej kwestii.

Piontkowski zaznaczył również, że głównym celem decyzji o zamknięciu placówek dydaktyczno-wychowawczych jest ograniczenie ewentualnego przenoszenia wirusa. - To jest populacja kilku milionów młodych ludzi, którzy mają kontakty z kolejnymi milionami osób. Zwłaszcza jest to niebezpieczne w przypadku osób starszych, a przecież dziadkowie, babcie często mają kontakt ze swoimi wnukami - mówił.



Dodał, że decyzja ta jest także ostrzeżeniem, aby w najbliższym czasie unikać kontaktów najmłodszych z osobami starszymi, ponieważ - jak mówił - "jest to grupa szczególnego ryzyka".

