Strajk klimatyczny online. Decyzja Grety Thunberg

"Musimy słuchać rad ekspertów i naukowców. To dotyczy oczywiście wszystkich kryzysów (...). My, młodzi ludzie, jesteśmy najmniej zagrożeni wirusem, ale ważne jest, abyśmy okazali solidarność z najbardziej narażonymi" - oświadczyła Thunberg.

Według aktywistki powołany przez nią ruch piątkowych strajków Fridays for Future musi teraz znaleźć nowe sposoby na propagowanie świadomości o kryzysie klimatycznym.

The climate and ecological crisis is the biggest crisis humanity has ever faced but for now (of course depending on where you live) we’ll have to find new ways to create public awareness & advocate for change that don’t involve too big crowds - listen to local authorities. 3/4