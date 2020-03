Przedszkola jednak otwarte? "W tych szczególnych wypadkach, będzie opieka"

- Od jutra zawieszamy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. To oznacza, że młodzież przestaje chodzić do szkoły. Jest to uzgodnione z ministrem zdrowia. I to jest ten moment, kiedy uznaliśmy, żetakie decyzje powinny zapaść- rozpoczął wystąpienie Minister Dariusz Piontkowski.

-Zdajemy sobie sprawę, że w przypadku dzieci najmłodszych, tych z przedszkoli i szkół podstawowych, trudne jest znalezienie opieki z dnia na dzień na tak długi czas. Proponujemy, by placówki nadal pełniły swoją funkcję opiekuńczą.

W tych szczególnych wypadkach – co wyraźnie podkreślił Dariusz Piontkowski – jeśli rodzicie i opiekunowie nie będą w stanie zapewnić opieki swoim malutkim dzieciom, mogą wysłać ich do szkoły, gdzie będzie opieka, natomiast nie będzie standardowych zajęć.

Nie angażować babci

Minister zaznaczył, że ważne jest, by unikać kontaktu najmłodszych z osobami starszymi, co w sytuacji, kiedy dziadkowie są często głównym wsparciem w opiece nad maluchami, jest jeszcze większym kłopotem.

Ta decyzja nie wpływa na terminarz roku szkolnego, na terminy egzaminów – czyli na razie matury nie ulegną przesunięciu, mimo że uczniom wypadają dwa tygodnie nauki.

Terminy egzaminów na razie pozostają takie, jak w harmonogramie, tj.

* egz. ósmoklasisty - 21-23 kwietnia

* egz. maturalny - 4-22 maja.



W czasie zawieszenia zajęć (12.03-25.03) zapraszamy uczniów do korzystania z materiałów na naszej stronie: https://t.co/Qotgz9HLtd.@MEN_GOV_PL — CKE (@CKE_PL) March 11, 2020

-Strajki ubiegłoroczne pokazały, że nawet przy kilkutygodniowym okresie braku zajęć jest możliwość realizacji podstawy programowej - zapewnił szef MEN.

Bez zwolnienia lekarskiego

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg poinformowała także o zamknięciu żłobków i klubów dziecięcych. - Została podjęta dziś decyzja o zamknięciu żłobków i klubów dziecięcych, czyli opieki nad dziećmi do lat trzech. Od poniedziałku będą zamknięte te placówki, natomiast jeżeli zostaną podjęte decyzje, również mogą być one zamknięte już od jutra - poinformowała.

Maląg nie zostawiła jednak rodziców z niczym. - Zadbalismy o to, żeby rodzicie mogli zaopiekować się swoimi dziećmi. Specustawa wprowadziła dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni dla rodziców dzieci do lat 8. Nie wymagane jest zwolnienie lekarskie, wymagane jest tylko złożenie oświadczenie u swojego pracodawcy. Wzór takiego oświadczenia znajduje się na stronie ZUS.

ZUS uruchomił specjalną infolinię 225601600, która będzie udzielała szczegółowych informacji.

Zasiłek dla mamy i taty

Marlena Maląg podkreśliła, że zasiłek przysługuje mamie albo tacie, i to od decyzji rodziców zależy, komu zostanie wypłacony.

Wszystkie placówki oświatowe zamknięte. Premier mówi o odpowiedzialności

- Koronawrius i ta epidemia, która się rozwija może stać się bardzo groźna. Mamy prawdopodobnie 26. przypadek koronawirusa w Polsce. Podjęliśmy decyzję o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych , a także szkół wyższych na dwa tygodnie od poniedziałku, ale już od jutra te placówki będą niedostępne dla procesu edukacyjnego - poinformował premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki podkreślał, że epidemia koronawirusa może stać się globalną pandemią. Przypomniał, że liczba zachorowań zwiększa się we wszystkich krajach europejskich. - Ze względu na to, że niektórym rodzicom może być trudno zorganizować opiekę tak szybko, z dnia na dzień, w czwartek i piątek placówki będą otwarte i w klasach nauczyciele będą mogli pilnować dzieci po to, żeby umożliwić logistykę, od strony praktycznej organizowanie opieki nad dziećmi tam, gdzie zgodnie z prawem ta opieka jest konieczna - tłumaczył premier.



- Najlepszym wyjściem dla naszych dzieci jest niewychodzenie z domu, ponieważ dzieci w bardzo łatwy sposób mogą zarażać innych; to zachowanie bardzo odpowiedzialne, ponieważ dzieci w sposób nieświadomy mogą zarazić swoich dziadków - mówił Morawiecki.



- Zdecydowaliśmy się zamknąć wszystkie placówki kultury - teatry, muzea, ale także kina - podał szef rządu.