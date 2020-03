Ministrowie przywitali się łokciami. "Nasze codzienne zachowania muszą się zmienić"

Wcześniej minister kultury poinformował o zamknięciu wszystkich placówek kultury m.in. teatrów, muzeów i kin w Polsce w związku z epidemią koronawirusa.

WIDEO: ministrowie "przywitali się" łokciami

W środę Ministerstwo Zdrowia potwierdziło kolejne trzy przypadki zakażenia koronawirusem w kraju. Nowe przypadki wykryto u młodego mężczyzny w Warszawie oraz u dwóch kobiet w sile wieku - w Łańcucie (Podkarpacie) i w Lublinie. Łącznie chorych jest 25 osób.

O pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego wirusem SARS-CoV-2 minister zdrowia poinformował 4 marca, czyli w ubiegłą środę. Był to mężczyzna, który przyjechał z Niemiec autokarem. Trafił on do szpitala zakaźnego w Zielonej Górze. Obecnie osoby, u których wykryto tę chorobę przebywają m.in. w placówkach we Wrocławiu, Warszawie, Ostródzie, Szczecinie, Poznaniu, Krakowie.

WIDEO - GIS: jest lek na koronawirusa, to nieskomplikowana mikstura

bas/ polsatnews.pl