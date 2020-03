Soloch: zapadną dziś dodatkowe decyzje w związku z koronawirusem

- Na pewno zapadną dziś dodatkowe decyzje w związku z koronawirusem. Będziemy wiedzieć więcej po dzisiejszym posiedzeniu w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego - mówił gość Piotra Witwickiego.

Soloch był pytany m.in. o możliwe tymczasowe zamknięcie szkół. Szef BBN przyznał, że w grę wchodzą dwa warianty. - Albo zamykamy placówki strefowo, dla całego powiatu, czy miasta w przypadku, gdy na obszarze potiwerdzono przypadki koronawirusa. Drugą opcją jest wprowadzenie takiego zakazu na terenie całego kraju. Każda z tych decyzji rodzi określone reperkusje - mówił.

Szef BBN dodał, że aktualnie kwarantanną objętych jest ponad tysiąc osób. - Nie podam dokładnych danych - to się zmienia, jest duża dynamika. Podjęliśmy jednak działania wyprzedzające w stosunku do rozwoju wypadków w porównaniu do innych krajów - zapewnił.

Prowadzący program przypomniał słowa Borysa Budki, który informował, że w Niemczech wykonano ponad 200 tys. testów na koronawirus, a w Polsce - niecały tysiąc. "Chcę żeby Polacy byli traktowani tak samo, jak obywatele w innych krajach" - mówił szef PO.

- To jest kwestia taktyki jaką przyjmuje państwo, ona może ulec zmianie. To tylko przypadek niemiecki - tak nie działają służby w innych państwach. Proszę zwrócić uwagę, że wykonanie 200 tys. testów w Niemczech nie zmieniło dynamiki rozprzestrzeniania się choroby - odpowiedział Soloch.



Dotychczasowe odcinki "Graffiti" można obejrzeć w zakładce "Programy".

WIDEO - Trzy nowe przypadki koronawirusa w Polsce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

luq/bas/ Polsat News, polsatnews.pl