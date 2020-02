Warszawska szkoła pożegnała 15-letnią uczennicę. Zginęła w Bukowinie Tatrzańskiej

Do tragicznego wypadku doszło na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej w poniedziałek przed godz. 11. Mimo reanimacji nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki.

21-latka – druga córka zmarłej kobiety – w bardzo ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala w Nowym Targu, gdzie wieczorem tego samego dnia zmarła. Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem.

ZOBACZ: Plaga nielegalnych budowli w Zakopanem. Właściciele walczą z nakazami rozbiórki

15-latka była uczennicą Szkoły Podstawowej Nr 218 im. Michała Kajki w Warszawie.

"Z głębokim żalem informujemy, że tragicznie zginęła uczennica naszej szkoły - Klara z klasy 8. Serdecznie ją wspominamy i spotykamy się z młodzieżą w budynku szkoły przy ulicy Alpejskiej" - brzmi post placówki na Facebooku.

Kondolencje na Facebooku złożyły również radne dzielnicy Wawer. "Z głębokim bólem przyjęłam wiadomość o tragicznej śmierci Klary, jej Mamy i Siostry. Rodzinie i wszystkim Bliskim składam najserdeczniejsze kondolencje" - napisała Barbara Wielowieyska.

"Łączę się w bólu z najbliższymi Klary, jej koleżankami, kolegami oraz nauczycielami" - brzmi z kolei wpis Agnieszki Wójcik.

WIDEO - "Duda, jesteś wstydem narodu". Manifestanci podczas przemówienia prezydenta w Pucku Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

zdr/luq/ polsatnews.pl