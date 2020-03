"Nie widzimy podstaw, by mówić o zagrożeniu dla wyborów" Prezydent po posiedzeniu RBN

Prezydent Duda wyraził wdzięczność wszystkim uczestnikom spotkania za udział w nim oraz wszystkie wypowiedzi. - Jestem zbudowany tym, że spotkanie było bardzo merytoryczne, bardzo rzeczowa dyskusja - mówił.

ZOBACZ: W Poznaniu zawieszone zajęcia we wszystkich szkołach, Łódź i Kraków odwołują imprezy szkolne

Jak relacjonował podczas posiedzenia RBN, premier Mateusz Morawiecki oraz ministrowie przedstawili bardzo szczegółową informację. A w dyskusji brali udział wszyscy uczestnicy spotkania.

- Było wiele ważnych propozycji, które zostały przedstawione także przez stronę opozycyjną - zwrócił uwagę Andrzej Duda.

- Chcę bardzo mocno podkreślić. Była to bardzo merytoryczna dyskusja bez krytyki wobec rządzących. To znaczy, to co do tej pory zostało zrobione przez rząd, przez inspekcję sanitarną zostało dobrze ocenione. Cieszę się z tego, bo uważam, że zarówno rząd, jak i inspekcja zasługują na takie oceny, podobnie jak i służby - policja, straż graniczna, straż pożarna - dodał prezydent.

"Liczę, że takie działanie nie będzie krytykowane"

- Rząd otrzymał od opozycji zielone światło, żeby podejmować zdecydowane działania w walce z koronawirusem; liczę, że takie działanie nie będą krytykowane - dodał prezydent.

Duda poprosił również o zachowywanie szczególnych środków ostrożności i unikanie zgromadzeń. - Ja nie będę prowadził dużych spotkań, o to też poprosiłem innych kandydatów w wyborach - poinformował.

Prezydent zapewnił, że uczestnicy RBN na razie nie widzą podstaw, by "mówić o zagrożeniu dla wyborów".

WIDEO - "Ochrona społeczeństwa ważniejsza niż uzysk polityczny". Mucha o decyzji prezydenta Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP