Pies jak lew. Mieszkańcy przerażeni, interweniowała policja

Policja we wspólnocie autonomicznej Murcji otrzymała kilkadziesiąt telefonów w sprawie lwa, który miał przechadzać się ulicami miasta Molina de Segura. Po kilku godzinach poszukiwań okazało się, że był to pies ostrzyżony tak, by przypominał króla zwierząt - piszą w poniedziałek hiszpańskie media.