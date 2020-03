Ochotnicy do zakażenia koronawirusem pilnie poszukiwani. Można zarobić

Brytyjski rząd zapowiedział w piątek przekazanie w trybie pilnym dodatkowych 46 mln funtów na walkę z epidemią koronawirusa. Wraz z wcześniej przekazanymi środkami, łączne wydatki brytyjskiego rządu na ten cel wzrosły do 91 mln funtów.

Pieniądze zostaną przeznaczone na badania nad szczepionką przeciw koronawirusowi oraz nad testami, które pozwolą na niemal natychmiastowe wykrywanie jego obecności.

Jak informują brytyjskie media, jedna z firm badawczych z Londynu szuka 24 ochotników, którzy dadzą się zarazić mniej groźnymi dla zdrowia szczepami koronawirusa, aby pomóc naukowcom w opracowaniu skutecznej szczepionki. Aby wziąć udział w eksperymencie, trzeba być zdrowym i pełnoletnim.



Po zainfekowaniu, uczestnicy zostaną poddani dwutygodniowej kwarantannie w specjalnym ośrodku. Każdy kto weźmie udział w badaniach otrzyma 3500 funtów (ok. 17 410 zł).

Coraz więcej przypadków koronawirusa w Wielkiej Brytanii



Naukowcy liczą, że dzięki pomocy ochotników, uda im się opracować szczepionkę do przyszłej zimy.



Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus, zadeklarował na początku lutego, że pierwsza szczepionka przeciwko koronawirusowi może być dostępna za 18 miesięcy.

W wielkiej Brytanii lawinowo rośnie liczba przypadków zakażeń koronawirusem. W niedzielę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa zwiększyła się od soboty z 209 do 273, co oznacza największy jak dotychczas wzrost wykrytych zakażeń w ciągu jednego dnia.



W wyniku zakażenia koronawirusem na Wyspach zmarły do tej pory trzy osoby.

