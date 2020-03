Przyszła radna z zespołem Downa? "W społeczeństwie jest miejsce dla osób z niepełnosprawnościami"

- W społeczeństwie jest miejsce dla osób z niepełnosprawnościami (…) jestem gotowa pracować trochę więcej, aby im pomóc - powiedziała dziennikarzom Laloux, która od ośmiu lat mieszka samodzielnie, pracuje w szpitalu i udziela się społecznie. Jej hobby to gra na gitarze elektrycznej i kino.

ICYMI: Down syndrome is no barrier for Eleonore Laloux - the 34-year-old is running in a municipal election to become one of the first women with the condition in France to win a local council seat https://t.co/4t83j86fG5 #IWD2020 pic.twitter.com/1SbV2s0pjK