Niepełnosprawni nie mogą wziąć ślubu

Jolanta i Piotr od kilku lat żyją w konkubinacie. Ona cierpi na dziecięce porażenie mózgowe i niepełnosprawność ruchową, on jest niepełnosprawny intelektualnie- ma upośledzenie w stopniu lekkim. Nie przeszkadza im to w normalnym, samodzielnym funkcjonowaniu.

- Ja siebie i mojego Piotra nie traktuję jak niepełnosprawnych, nie pokazujemy tego nawet po sobie. Żyjemy normalnie, jak każda inna rodzina. Opłacamy rachunki, gotujemy, sprzątamy, pierzemy... Robimy to samo co każda osoba pełnosprawna - tłumaczy narzeczona.

Zakochani mieszkają razem, są zatrudnieni w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Dobrze wykonują swoje obowiązki i jednocześnie stale się rehabilitują. Postanowili zalegalizować swój związek. Planują wspólną przyszłość, deklarują chęć posiadania dzieci.

- Marzyłam o takiej osobie, żeby zacząć żyć normalnie. Marzyłam żeby mieć chłopaka, narzeczonego, a później męża. Byłam bardzo szczęśliwa gdy Piotrek się oświadczył - wspomina pani Jolanta

"Myśleliśmy, że to tylko formalność"

Okazało się, że narzeczeni nie mogą wziąć ślubu, bo... są niepełnosprawni. Urzędnicy z Urzędu Stanu Cywilnego w Biskupcu stwierdzili, że nie mogą zalegalizować tego związku i sprawę skierowali do sądu.

- Jak poszliśmy do urzędu, to myśleliśmy, że to tylko formalność, że musimy tylko zaklepać sobie datę, jak każda normalna para. Usłyszeliśmy, że nasza sprawa musi iść do sądu ze względu na naszą niepełnosprawność. Poczułam się odrzucona przez los, jak jakaś trędowata, jakbym nie mogła żyć w tym społeczeństwie - opowiada pani Jolanta.

Podstawą tej decyzji był na art. 5 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, który mówi, że kierownik urzędu, który dowiedział się o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie zamierzonego małżeństwa, może odmówić udzielenia ślubu. "Nie mnie osądzać, czy przepisy są słuszne" - To nie jest nasze widzimisię, są przepisy których musimy przestrzegać. Wiemy, że ci ludzie tak czy inaczej żyją razem, ale takie są przepisy prawa i nie mnie osądzać, czy są słuszne - tłumaczy Katarzyna Nowakowska, zastępca burmistrza Biskupca

Od ponad roku trwa proces, podczas którego ważą się losy związku Jolanty i Piotra. Sąd na podstawie Kodeksu Rodzinnego musi sprawdzić, czy stan zdrowia lub umysłu pary nie zagraża małżeństwu ani zdrowiu przyszłego potomstwa. Jeżeli uzna, że nie, wówczas może zezwolić narzeczonym na zawarcie małżeństwa. Został powołany biegły psychiatra i biegły psycholog. Przeprowadzili badania i wskazali jakie są wątpliwości co do tego czy te osoby mogą zawrzeć związek małżeński, czy ten związek ma szansę przetrwać - mówi Olgierd Dąbrowski-Żegalski z Sądu Okręgowego w Olsztynie. "Pytali czy współżyjemy i jak często to robimy" Narzeczeni są badani przez biegłych i wypytywani o intymne szczegóły swojego życia. Twierdzą, że chcieli tylko, jak wszyscy inni ludzie, być szczęśliwi. Zamiast tego zmagają się z upokarzającymi procedurami. - Pytali nas czy współżyjemy, jak często to robimy, czy się zabezpieczamy. Pytali czy w ogóle umiemy to robić. Dlaczego ja swoje życie muszę oddawać komuś obcemu w ręce i komuś obcemu się spowiadać, że swoich spraw intymnych? Dla mnie to jest jakaś paranoja... - mówi Jolanta Siwik. Za parą ujęła się Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Wcześniej również biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podważało przepis, na który powołali się urzędnicy. Ich wniosek został jednak odrzucony przez Trybunał Konstytucyjny. Więcej już dziś o 19:30 w programie "Państwo w Państwie" w Polsat News.

ml/ Państwo w Państwie