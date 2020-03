Osobiste wyznanie prezydenta na konferencji. "Uczestniczę w procesie ratowania mojej koleżanki"

Na niedzielnym briefingu prasowym prezydent mówił, że Fundusz Medyczny w wysokości 2 mld 750 mln zł ma być wsparciem równoległym do zasadniczego systemu finansowania ochrony zdrowia. Ma obejmować trzy filary: leczenie onkologiczne i chorób rzadkich, inwestycje dotyczące m.in. nowych terapii i profilaktykę.

Odnosząc się do pytania dlaczego akurat teraz zapadła decyzja o tym, żeby taki fundusz powstał, prezydent podkreślał, że temat leczenia onkologicznego jest tematem, którym Pałac Prezydencki "żyje od kilku miesięcy", a obecnie panuje "atmosfera sprzyjająca temu, żeby takie zadanie zrealizować". - Tutaj z Ministerstwem Zdrowia bardzo intensyfikujemy działania (...) i to ułatwiło możliwość realizacji takiego przedsięwzięcia - powiedział Duda.

"To nie jest działanie ad hoc"

Dodał, że na raka zachorowała jego bardzo bliska koleżanka. - Niestety, nie tak dawno temu, moja koleżanka, którą znam od bardzo wielu lat, zachorowała na chorobę onkologiczną. W jakimś sensie mogę powiedzieć, że uczestniczę w procesie ratowania jej. Uczestniczę w taki sposób w jaki umiem, czyli dzwonię do niej i rozmawiam z nią często. Bo bardzo ważne jest to, jak taka osoba jest nastawiona psychicznie i czy czuje, że jest wsparcie obok niej i że rzeczywiście jest leczona i ma szansę wrócic do zdrowia. Dzięki Bogu się jej poprawia, choć początkowo chyba nikt w to nie wierzył, że to jest w ogóle możliwe - mówił prezydent.

Jak dodał, na problemy w zakresie leczenia onkologicznego wskazywała też jego żona Agata Kornhauser-Duda. - Ona wielokrotnie mówiła mi: "słuchaj, Andrzej, jest problem z tym leczeniem, jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy nie ma tej pomocy" - powiedział prezydent.

- To nie jest działanie ad hoc - zapewniał też szef MZ Łukasz Szumowski, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Podkreślił, że prezydent podejmował dotychczas szereg działań w zakresie ochrony zdrowia, w tym dotyczących onkologii.

- Mamy najpierw tzw. ustawę antysolaryjną (...), potem przez długie miesiące przygotowywaliśmy wspólnie Narodową Strategię Onkologiczną, na którą przeznaczyliśmy 5,1 mld zł, i teraz przyszedł czas na coś, o czym dyskutujemy już od bardzo, bardzo dawna - powiedział.

Pomoc nie będzie ograniczać się tylko do onkologii

Na uwagę, że określenie "ad hoc" bardziej odnosiło się do tego, że na razie nie ma jasno wskazanych źródeł finansowania Funduszu, prezydent odparł, że źródła finansowania będą wskazane.

- Zapowiedzieliśmy realizację pewnej inicjatywy, o której dyskutowaliśmy od pewnego czasu - podkreślił. Jak mówił, niemożliwa była jednoczesna realizacja wszystkich pomysłów dotyczących ochrony zdrowia.

- Zdecydowaliśmy się na ten Fundusz, ponieważ on ma bardziej uniwersalny wymiar, i w związku z tym pomoc, którą on będzie niósł, będzie nieco szersza niż ograniczająca się do samej onkologii. Uznaliśmy, że to cenne i warto od tego zacząć - powiedział prezydent.

