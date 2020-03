"Stan pacjenta z koronawirusem dobry. Współpodróżni objęci kwarantanną"

Pierwszy w woj. śląskim pacjent z potwierdzoną obecnością koronawirusa czuje się dobrze – poinformowano podczas niedzielnej konferencji prasowej w Chorzowie. To mężczyzna w sile wieku, mieszkaniec Rybnika, który przebywał ostatnio we Włoszech.

- Przebywa obecnie na oddziale zakaźnym w szpitalu w Raciborzu, jego stan jest dobry. Co warto podkreślić – ten pacjent wrócił z północnych Włoch, wrócił transportem zorganizowanym, autokarem. Na pokładzie tego autokaru znajdowało się 33 pasażerów plus 3 osoby z obsługi – dwóch kierowców i pilot. Wszystkie te osoby, które podróżowały z pacjentem, u którego zdiagnozowano koronawirusa, zostały już zlokalizowane oraz są objęte tzw. kwarantanną domową – powiedział wojewoda śląski Jarosław Wieczorek.

- Stan pacjenta jest dobry, stabilny. Ma objawy, ale nie ma zagrożenia życia – dodała śląska wojewódzka inspektor sanitarna Urszula Mendera-Bożek.

"Wiedzą jak się mają zachować w trakcie kwarantanny"

Wojewoda dodał, że inspekcja sanitarna bardzo szybko dotarła do wszystkich osób podróżujących autokarem i wydała im odpowiednie zalecenia. Na terenie woj. śląskiego ich stan monitorują obecnie inspektorzy sanitarni z Gliwic, Chorzowa, Rybnika, Tychów, Bytomia, Jaworzna i Cieszyna.

Oprócz mieszkańców województwa śląskiego w tym autokarze były również przewożone z Lombardii osoby z innych województw – mazowieckiego, lubelskiego, opolskiego i dolnośląskiego. - Wszystkie osoby, które jechały razem z tym pacjentem, zostały objęte kwarantanną, są na bieżąco monitorowane, wiedzą jak się mają zachować w trakcie kwarantanny, jak również czują się dobrze, nie występują u tych osób żadne objawy chorobowe na tę chwilę – podkreśliła Urszula Mendera-Bożek.

"System zadziałał bardzo sprawnie"

Śląski konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dr hab. Włodzimierz Mazur wyjaśnił, że pacjent trafił do oddziału zakaźnego w Raciborzu, bo to najbliżej jego miejsca zamieszkania. - System zadziałał bardzo sprawnie, najbliższy szpital pacjenta przejął. Jestem w kontakcie ze wszystkim oddziałami zakaźnymi, dysponujemy odpowiednią ilością miejsc do hospitalizacji – zapewnił konsultant wojewódzki.

Jak poinformowano podczas konferencji, autokar przyjechał z Włoch w nocy z 29 lutego na 1 marca. W pierwszych dniach po powrocie rybniczanin czuł się dobrze, kiedy pojawiły się u niego objawy infekcji, skontaktował się telefonicznie z Sanepidem w Rybniku, a następnie karetką został przewieziony do szpitala w Raciborzu. Kwarantanną objęto także jego rodzinę.

Resort zdrowia poinformował w niedzielę, że wykryto w Polsce dwa nowe przypadki zarażenia koronawirusem. Potwierdzone wyniki dotyczą kobiety z woj. mazowieckiego i mężczyzny z woj. śląskiego, którzy przebywają w szpitalach w Warszawie i w Raciborzu. Łącznie w Polsce wirusa potwierdzono dotąd u ośmiu osób.

msl/ PAP