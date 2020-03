Kilkanaście osób wciąż pod gruzami chińskiego hotelu. Był miejscem kwarantanny

Hotel w Quanzhou, mieście w prowincji Fujian, zawalił się w ciągu kilku sekund około 19:30 w sobotę - podały chińskie media. 80-pokojowy hotel był wykorzystywany przez władze miasta do obserwacji i kwarantanny osób mających kontakt z pacjentami zakażonymi koronowirusem.

ZOBACZ: Zawalił się hotel w Chinach. Służył do kwarantanny osób z podejrzeniem koronawirusa

70 osób zostało uwięzionych pod gruzami. Według władz Quanzhou na miejscu katastrofy pracuje ponad 700 ratowników.

Trwają poszukiwania

Jak podały w niedzielę chińskie media państwowe, około 47 z 70 osób zostało wyciągniętych spod gruzów pięciopiętrowego hotelu. Nie ma informacji o stanie ich zdrowia. Ratownicy próbują odnaleźć pozostałych 19 mieszkańców hotelu.

Filmy zamieszczone online pokazują ratowników i personel medyczny przeczesujących ruiny budynku.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV