Zawalił się hotel w Chinach. Służył do kwarantanny osób z podejrzeniem koronawirusa

Budynek runął około godz. 19.30 czasu miejscowego (godz. 12.30 w Polsce). Do tej pory spod gruzów wyciągnięto 23 osoby. Akcja ratunkowa nadal trwa.

Chińskie media podały, że hotel wykorzystywany był do kwarantanny w związku z epidemią koronawirusa.

#BREAKING : A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

The collapsed hotel in Quanzhou, SW China's Fujian trapping around 70 people under was a designated quarantine place for people who are suspected of having #coronavirus or have close contact with #COVID19 patients. So far 28 people have been rescued. pic.twitter.com/zP1u2FRFF3