"Nasza odpowiedź brzmi: nie". Sasin o propozycji przeniesienia 2 mld zł z TVP na onkologię

- Bardzo żałuję, że kiedy PO rządziła, nie dostrzegała problemów z chorobami nowotworowymi. To PiS wprowadził skuteczne procedury medyczne, które pozwalają z chorobami nowotworowymi walczyć - tak Jacek Sasin odniósł się w "Gościu Wydarzeń" do pomysłu przeniesienia 2 miliardów złotych, które PiS chce przeznaczyć dla telewizji publicznej, by dofinansować polską onkologię.