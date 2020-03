Zakończono przeszukiwanie ogródków ws. zaginięcia Iwony Wieczorek

Piątkowe przeszukiwanie działek w Sopocie zakończyło się po zapadnięciu zmroku. Funkcjonariusze dysponujący specjalistycznym sprzętem przez dwa dni penetrowali teren działki, na której przebywała przed zaginięciem Iwona Wieczorek. Dziesięć lat temu maturzystka wraz ze znajomymi była na grillu w ogródku, który należy do rodziny jej znajomego. Po grillowaniu towarzystwo poszło do sopockiego klubu.

Policjanci znaleźli kawałek materiału

Jak podało radio RMF FM, w pobliskim oczku wodnym funkcjonariusze znaleźli kawałek materiału mogący być fragmentem bielizny. Materiał jest bardzo złym stanie i zostanie poddany dodatkowym badaniom. Radio jednocześnie podkreśla, że nie wiadomo, czy znaleziony fragment materiału ma jakikolwiek związek ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek.

ZOBACZ: Nowe poszukiwania Iwony Wieczorek. Nieoficjalnie: znaleziono fragment odzieży

Od zaginięcia 19-latki minęło prawie dziesięć lat. Na terenie, który był w ostatnich dwóch dniach przeszukiwany byli już policjanci, choć działka nie była wcześniej tak dokładnie sprawdzana.

Prokuratura Krajowa i policja nie komentują wyników dwudniowych poszukiwań.

Iwona Wieczorek zaginęła latem 2010 roku. 19-letnia dziewczyna po grillowaniu na działce poszła ze znajomymi do klubu. Po wyjściu z dyskoteki wracała sama do domu. Zarejestrowały ją kamery monitoringu w kilku miejscach, jednak dziewczyna nigdy nie dotarła do domu.

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek jest prowadzona w tzw. Archiwum X, działającym w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

WIDEO - Murem zasłonił jezioro. Wojna sąsiadów Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ PAP