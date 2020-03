Nowe poszukiwania Iwony Wieczorek. Nieoficjalnie: znaleziono fragment odzieży

Na terenie ogródków działkowych w Sopocie znaleziono fragment odzieży, najprawdopodobniej bielizny, który mógł należeć do zaginionej 10 lat temu Iwony Wieczorek - informuje nieoficjalnie RMF FM.

Sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek jest prowadzona w tzw. Archiwum X, działającym w Małopolskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie. Trafiła tam z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

W czwartek funkcjonariusze na zlecenie prokuratury wznowili czynności ws. zaginięcia Wieczorek. Kilkudziesięciu policjantów i specjalistyczny sprzęt brało udział w przeszukiwaniu ogródków działkowych w Sopocie.

- Po to, żeby dokonać weryfikacji materiału dowodowego prokuratura wykonuje pewne czynności procesowe, te czynności zostały rozpoczęte i trwają - mówiła prokurator Ewa Bialik.

Iwona Wieczorek zaginęła 10 lat temu. Wyszła ze znajomymi na imprezę do sopockiego klubu i już nie wróciła do domu.

Janusz Szostak, dziennikarz śledczy mówił w kwietniu 2019 roku w programie "Skandaliści", że w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek popełniono wiele błędów. Pierwszym było rozpoczęcie poszukiwań dziewczyny po upływie ośmiu dni. Jego zdaniem później policja także popełniła wiele zaniechań.

- Ta sprawa zainteresowała mnie w momencie, gdy zorientowałem się, że popełniono wiele błędów, że policja jest bezradna, że w dziwny sposób jest prowadzone śledztwo, że pewne sprawy są może nie tyle tuszowane czy mataczone, ale jakby pomijane, pewne wątki, pewne osoby, udział tych osób... Zauważyłem, że jest parasol ochronny być może nad tym, kto to zrobił - stwierdził Janusz Szostak.

Znajomi Iwony Wieczorek mają dziś znacznie więcej do stracenia - powiedział dziennikarz. - 20-letni ludzie inaczej patrzą na świat niż 30-letni, więcej mają do stracenia. Ja sądzę, że znajomi Iwony wiedzą, co się stało - powiedział w programie Janusz Szostak.

W tej sprawie wciąż nie ma odpowiedzi na pytanie, co stało się z zaginioną.

