Wypadek pociągu wysokich prędkości. Dwudziestu pasażerów rannych

W wypadku super pociągu TGV, do którego doszło pomiędzy Strasbburgiem a Paryżem we wschodniej Francji rannych zostało 20 osób. Poszkodowanych wydobyły ze środka wezwane na miejsce służby ratunkowe. Pociąg wypadł z szyn i został uszkodzony wskutek uderzeń w infrastrukturę trakcyjną. Do zdarzenia doszło ok. 7:45 lokalnego czasu.