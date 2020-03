Prezydent: będę proponował likwidację VAT od biletów kolejowych

Prezydent mówił w czwartek wieczorem na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja, że uważa, iż podatki w Polsce są umiarkowane. - I gdzie się da, będziemy się starali je obniżać - zapowiedział.

- Ja będę proponował też, żeby zlikwidowano VAT do biletów, po to, żeby obniżyć ceny biletów zwłaszcza dla tych ludzi, którzy dojeżdżają do pracy, bo myślę, że to jest ważne i że to jest znacząca czasem pozycja w budżetach domowych te dojazdy. Więc, żeby przynajmniej do biletów kolejowych - teraz rozwijamy te koleje, budujemy te połączenia właśnie specjalnie po to, żeby stworzyć ludziom lepsze możliwości zawodowe, komunikacyjne, dojeżdżania do pracy, żeby ten VAT zlikwidować - powiedział prezydent.

- Mam przychylność ze strony ministra infrastruktury w tej inicjatywie, liczę na to, że będzie także przychylność reszty rządu na czele z panem premierem i ministrem finansów - dodał prezydent.

bas/ PAP