"Nie widzę kędzierzawego faceta o roześmianych oczach". Nina Terentiew wspomina Pawła Królikowskiego

W środę odbyła się prezentacja wiosennej ramówki Telewizji Polsat. Nina Terentiew rozpoczęła ją od wspomnienia Królikowskiego.

- Pawła już z nami nie ma, ale czuję, że jestem mu winna jedno słowo. Pawełku, byłeś człowiekiem, który nie miał wrogów. Paweł kochał ludzi. Był u nas w 12 edycjach "Twoja twarz brzmi znajomo" i nigdy nie powiedział nikomu nic, co by kogoś zabolało. Bo kochał ludzi - podkreśliła.

"Szefowo, niezły bankiecik się szykuje"

Terentiew opowiedziała o początkach znajomości ze zmarłym w lutym aktorem.

- Poznałam Pawła 30 lat temu. Ja byłam młodą dziennikarką, a on jeszcze młodszym aktorem, który postanowił zrobić najlepszy program dla dzieci "Truskawkowe Studio". Od tego czasu mówił, że to ja dałam mu debiut i już zawsze nazywał mnie "szefową" (...). On patrzy na nas z góry i mówi teraz: "szefowo, niezły bankiecik się szykuje!". Pawełku, szkoda, że cię nie ma, ale kochamy cię tak samo zawsze.

Aktor związany z Polsatem

Pogrzeb Pawła Królikowskiego odbędzie się w czwartek na Powązkach Wojskowych. Msza święta rozpocznie się o godz. 11 w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa w Warszawie na Krakowskim Przedmieściu 52/54.

Paweł Królikowski - znany aktor, były juror programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", zmarł w ubiegły czwartek nad ranem. Miał 58 lat. Był związany z Telewizją Polsat. Od 8 marca 2014 do 23 listopada 2019 zasiadał w jury programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Królikowski w 2015 roku przeszedł zabieg usunięcia tętniaka mózgu. Operacji neurochirurgicznej musiał poddać się również w 2019 roku. Problemy zdrowotne uniemożliwiły mu dalszą pracę przy produkcji Polsatu.

Do szpitala trafił tuż przed Bożym Narodzeniem, 20 grudnia. Przebywał na oddziale neurochirurgicznym.

