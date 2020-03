Kosiniak-Kamysz będzie informował o koronawirusie. "Wydrukowaliśmy już ulotki"

- Ja, jako lekarz, podczas spotkać zabieram głos ws. koronawirusa. Informuję, jak należy postępować, odpowiadam na pytania, uspokajam, bo to też trzeba robić – podkreślił prezes PSL.



Zaznaczył, że "epidemia choroby jest zawsze niebezpieczna, epidemia nieznanej choroby jest znacznie bardziej niebezpieczna, ale epidemia, która występuje w tym samym czasie z epidemią strachu i paniki, jest największym zagrożeniem".



- "Drużyna Kosiniaka" włącza się do akcji informacyjnej. Liczymy, że ministerstwo zdrowia też nam dostarczy pakiet ulotek. To odpowiedzialność podczas spotkań – mówił Kosiniak-Kamysz.

Premier Morawiecki zapowiedział w środę w Polsat News, że w czwartek rano wysłane zostaną zaproszenia dla liderów partii opozycyjnych do wzięcia udziału w spotkaniu na temat koronawirusa. - Zapraszam liderów wszystkich ugrupowań opozycyjnych. Jutro chcę bardzo dokładnie przedstawić przebieg naszej dzisiejszej dyskusji na sztabie kryzysowym i chcę pokazać jak realizujemy krok po kroku najlepsze praktyki - mówił Morawiecki.

"Lepiej późno niż wcale, panie premierze"



Spotkanie odbędzie się o godz. 15:30 w KPRM i udział w nim, oprócz premiera, wezmą także m.in. minister zdrowia Łukasz Szumowski, a także szef KPRM Michał Dworczyk. Swoją obecność potwierdzili przedstawiciele wszystkich klubów i kół opozycyjnych.



Kosiniak-Kamysz poinformował, że Koalicję Polską na tym spotkaniu reprezentować będzie on i lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. - Idziemy jako liderzy, bo wiemy, że to jest bardzo ważna odpowiedzialność za współpracę. Do niej wzywaliśmy i ją obiecywaliśmy - podkreślił lider PSL.

Zaznaczył, że traktuje to spotkanie "bardzo poważnie". - Odbieramy to też jako realizację naszego postulatu, żeby był zespół koordynujący pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami, pomiędzy poszczególnymi środowiskami politycznymi. Choćby po to, żeby reagować, nie tylko na sprawy związane z medycznym zabezpieczeniem, ale bardzo ważne jest reagowanie na wsparcie dla przedsiębiorców - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Paweł Kukiz wyraził zadowolenie z inicjatywy zorganizowania tego spotkania. - Lepiej późno niż wcale panie premierze, bo chciałbym przypomnieć, że już od blisko trzech lat, od 2017 roku, najpierw ja, później Władysław Kosiniak-Kamysz, a następnie wspólnie apelowaliśmy, tak do pana premiera, jak i do dwóch ministrów zdrowia: do ministra Konstantego Radziwiłła i później do ministra Łukasza Szumowskiego, w między czasie do pana prezydenta, o wspólną debatę wszystkich środowisk politycznych na temat fatalnej kondycji polskiej służby zdrowia - powiedział Kukiz.

- Ja mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie to nie będzie tylko PR-owa zagrywka, gdzie wszyscy - jedna i druga strona - będzie udawała ogromne zainteresowanie, ale że rzeczywiście będzie to początek jakiejś merytorycznej dyskusji nad fatalną kondycją polskiej służby zdrowia - dodał lider Kukiz'15.

Koronawirus w Polsce



Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhan w środkowych Chinach. Według danych przekazanych przez GIS od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. na całym świecie zanotowano 90 663 potwierdzone przypadki COVID-19. 3124 osoby zmarły.

W środę rano minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że potwierdzono w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa. Pacjent jest hospitalizowany w Zielonej Górze w Szpitalu Uniwersyteckim - na oddziale zakaźnym. Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w czwartek rano, że obecnie nie ma żadnego, innego pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.

prz/ PAP, Polsat News